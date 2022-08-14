Первый автобус прибыл из Петербурга в Геленджик Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

«Замечательный мужик меня вывез в Геленджик», - пела группа «Ленинград». В моем случае мужчин было сразу трое - именно столько водителей назначили на автобус нового регулярного маршрута Петербург - Геленджик. Появился он благодаря (или вопреки) простою некоторых южных аэропортов. Первый автобус выехал в новом направлении вечером 12 августа. «КП-Петербург» испытала маршрут: умудрилась не сойти с ума за 38 часов дороги в позе буквы «зю», завела друзей среди таких же отчаянных попутчиков и выяснила, чем попахивает путешествие от Обводного канала до Черного моря.

ХОТЬ В ПЕРВЫЙ РЯД

- Куда едете, красавица? - интересуется работник автовокзала на Обводном канале Петербурга.

- Геленджик! - отвечаю с гордостью, в голосе ни капли сомнения.

Автобус стартовал ночью Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Бедняжка, проходите…, - многозначительно вздыхает мужчина.

Хорошенькое начало! Если сами сотрудники думают, что путешествие будет нелегким, то что должны думать пассажиры? Тащу тяжелую сумку к перрону и представляю душный автобус, кричащих всю дорогу детей и, конечно, ворчливого, дурно пахнущего попутчика на соседнем сиденье. Пока ковыляла до нужной остановки, захотелось сдать билет и уйти домой. Но тут подъехал он - высокий, грациозный, просторный белый автобус.

Спустя секунду у автобуса выстроилась очередь. Маленьких детей в ней нет, значит, можно выдохнуть. Считаю пассажиров - человек десять. Немного смельчаков оказалось в городе-миллионнике! Значит, места занимаем не «согласно купленным билетам».

В Геленджик - с "Комсомолкой" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Подскажите, а где 51 место? - спрашивает у водителя молодая пассажирка.

- Такого нет, - отвечает мужчина и указывает на место 50, - это последнее.

- Как же так? У меня же в билете 51…

- Да садитесь, куда хотите, хоть в первый ряд! - смеется водитель.

В конце автобуса сильнее укачивает, зато никто не ходит, и можно вытянуть ноги в проход. Усаживаюсь поудобнее и вперед.

- Следующая остановка - Геленджик. Счастливого пути, - улыбаются провожающие на перроне.

Ручкой машем всем, кто остался за бортом, и погружаемся в 38-часовое безделье.

Автобус был полупустой Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

ВОЙНА АРОМАТОВ

От петербургского вокзала отъезжаем в 23:00. Значит, можно расслабиться и ложиться спать. Первой мысль расположиться, как дома, пришла к мужчине, сидящему через кресло: на ночь он решил снять обувь, и я прослезилась. Так вот чем пахнет путешествие по европейской части России?

Уже через полчаса меня ждал следующий удар под дых.

- Ребята, будете пирожки с картошкой? - всполошилась в полночь заботливая мама двух подростков. - Я вам чай еще налью, давайте кружки.

Подождите! Как добропорядочный пассажир, собирая чемоданы, я гуглила, что можно брать с собой в автобус: «блюдо не должно источать резкий запах». Еще дома я предусмотрительно понюхала свою жареную курочку. Расценив ее аромат как божественный, завернула в фольгу и сунула в пакет. Кто же знал, что противостоять ей будут пирожки?

- Ну не посреди ночи же дразнить едой соседей по несчастью…, - подумала я и отдернула руку, которая полезла за курицей.

Впервые за долгое время удалось выспаться Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Поборов проснувшийся аппетит, попыталась уснуть, но не тут-то было - «враг» пустил в ход душистую колбасу.

- Ну держитесь! - решила я и распаковала свой аппетитный сверток. Это была головокружительная победа в войне ароматов. Правда, так я сама неожиданно стала самым неприятным попутчиком.

ЧАЙ С НАКИПЬЮ И «ХРУСТЯЩИЕ» ОСТАНОВКИ

Поели - можно и поспать. Но сна было ни в одном глазу - бодрила прохлада. В автобусе, следующем на юг, оказалось жуть как холодно: замерзший нос пришлось согревать рукой. Так на море можно приехать уже с ангиной! Укутываясь в плед, я искренне сочувствовала даме в шортах, сидящей напротив.

Дремать пришлось комочком, упираясь коленями в переднее сиденье. Не скажу, что ноги у меня особо длинные, но куда я только ни пыталась их пристроить. Сначала уложила их на соседнее кресло, а через полчасика, вконец обнаглев, вытянулась на соседний ряд, - и наступило долгожданное забвение. В 03:00 я проснулась от прикосновения незнакомца, пытавшегося пробраться через ряд ног таких же умников, как я. Но отключилась быстро. Удивительно, но за последний год я ни разу не спала так долго и крепко, как в чудо-автобусе.

Ночные остановки - самое время заняться зарядкой Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Проснулась, только когда заурчало в животе. За 150 рублей в замшелом придорожном кафе мне предложили чай с плавающей на дне накипью и два пирожка. Надо брать, вариантов-то больше нет. Едва успела утолить голод, как водитель призывно замахал рукой: пора отправляться. За остановку он, кстати, успел не только поесть и заглянуть по нужде, но и сделать зарядку (хруст суставов было слышно издалека).

«ДЬЯВОЛЬСКАЯ ИГРА»

Когда путешественник бодр и сыт, наступает время полюбоваться пейзажем за окном. Поля, леса, поля. Ни души. Не успела я до конца обдумать проблему перенаселения планеты, как слышу неожиданный диалог:

- Это дьявольская игра! - шепчет молодая девушка.

- Давай раздавай уже, - ворчит мужчина.

Выглядываю из-за сидений. Вдруг там сейчас до драки дойдет!

По дороге в Геленджик пассажиры развлекаются картами Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

- Туз!

- Да крести же козырь! Чем ты бьешь?!

Они там что, корову проигрывают?

- На что играете? - интересуюсь издалека.

- На интерес.

Овчинка выделки не стоит, но сажусь в почетный круг любителей азартных игр. Три партии - и я в «дураках». Зато убила время.

КАКОЙ ЕЩЕ ГРАФИК?

Все 38 часов одни причитали, что мы медленно едем, а другие возмущались, что слишком мало перекуров.

- Я вообще сейчас должна быть в Египте, а не вот это все, - вздыхает попутчица-студентка. - Но загранпаспорт в последний момент не дали.

- А мы наоборот давно готовились к поездке. Дети с мужем уже на море, а я их догоняю. Мы каждый год до Адлера на поезде ездим. В этот раз собрались билеты, как положено, за 90 дней покупать. Встали рано утром. Пока данные вбивали, все билеты раскупили. За минуту! Пришлось автобусом, - рассказывает пассажирка постарше.

Пока по соседству идет светская беседа, в моей голове вертится лишь один вопрос: «Как же зовут мать Бенедикта Камбербэтча?». Пять букв, последняя «а». Ох уже этот кроссворд «Комсомолки» (за 38 часов я его так и не разгадала)!

Придорожное кафе не радует людей Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

С мыслями о матери знаменитого актера я вновь заснула. Открываю глаза - за окном поля подсолнухов. Смотрю в телефоне, а там уже «приветик» от сотового оператора:

«Добро пожаловать в Ростовскую область! Познакомьтесь поближе с безграничными степями и вольным Доном. Здесь вы можете увидеть семиметровые дюны, устроить сплав на плоту с шашлыками, отведать раков».

Звучит шикарно, но постепенно поля подсолнухов сменяют яблочные и сливовые плантации, горные пейзажи и серпантины. Доносится аромат моря…

- Приедем раньше на пару часов, - заявляет водитель.

- Это как так? Разве вы можете изменять графику?

- Какому графику? - смеется в ответ мужчина. - Мы же первый раз едем. Кто же знал, сколько времени это займет!

По регламенту должны были останавливаться каждые три часа с чередованием 15, 40 минут. Но по итогу у нас было две остановки по 40 минут, остальные - по 15. Но мы раньше в Геленджике. Поэтому никто против не был.

P.S. Еще пара часов мучений - и вот я пытаюсь выйти из автобуса на скрюченных ногах: конечная. В наушниках все тот же «Ленинград»: «Вот приедем - купим тебе и ласты, и маску. Я подарю тебе эту сказку!».

КОНКРЕТНО

Расписание автобуса:

- из Петербурга по пятницам в 23:00 с прибытием в Геленджик в воскресенье в 13:00

- из Геленджика по понедельникам в 16:00 с прибытием в Петербург в среду в 06:00

Купить билеты можно в кассе автовокзала на Обводном канале или онлайн

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Колени в кресло и без розеток: Как добраться на автобусе от Петербурга до Геленджика за 38 часов

Из Петербурга выехал первый автобус до Геленджика (подробности)