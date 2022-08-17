Ночь перед приемом: как корпус больницы Святителя Луки превращается в красную зону

Первых ковидных пациентов больница примет уже в четверг Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще немного и в Петербург, похоже, вернется самый ненавистный горожанам аксессуар – медицинская маска. К августу 2022 года в городе заплескалась новая коронавирусная волна. Щум этой волны жители пока слышат лишь в рекомендациях Роспотребнадзора и губернатора Александра Беглова. Однако некоторые уже тяжело перенесли новомодный штамм «кентавр», а штамм «дельтакрон» основательно сел за рисование всплесков заболеваемости на ковидных графиках. За последние сутки в капкан вируса попал 3881 человек, в начале августа их было в два раза меньше.

Этот тревожный сигнал приняли в городских госпиталях – больницы приготовились к очередному долгому сражению с вирусом и начали перепрофилирование. В начале августа в «ковидарий» перестроился госпиталь ветеранов войн, а на неделе облачиться в защитные костюмы готовится и клиническая больница Святителя Луки. Корреспонденты «Комсомолки в Петербурге» побывали в корпусе-трансформере за день до его превращения в красную зону.

В спокойные времена здесь ведут прием терапевты, кардиологи, специалисты медицинской реабилитации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

КАБИНЕТ ЗАВЕДУЮЩЕЙ – ПОД ПЕРЕСТРОЙКУ

Тень от деревьев, широкие дорожки перед корпусом-стационаром. Скоро эту площадку заполонят машины неотложки с пациентами на борту. Пресс-секретарь больницы Наталья Патрушева заводит нас в опустевшую регистратуру амбулаторно-консультативного отделения – теперь здесь неизвестно, когда вновь появятся записи к кардиологам, терапевтам, урологам, специалистам медицинской реабилитации после инфарктов и инсультов. Все врачи хоть и останутся на привычных рабочих местах, но переключатся на лечение горожан с коронавирусом. В главный корпус на время перекочевали отсюда только онкологи и эндоскописты.

Первый этаж станет границей между чистой и грязной зонами, где врачи будут переодеваться и обрабатывать костюмы дезинфектором после долгой смены.

– На первом этаже у нас стоит аппарат компьютерной томографии (КТ). Благодаря ему и можно быстро трансформировать корпус, задействовать его в работе с ковидными пациентами – не придется катать болеющих на КТ в чистую зону. Все этажи полностью перепрофилируют под ковид, будет 150 обычных коек и 12 в реанимации, бывшем кабинете ЛФК, – рассказала Патрушева.

Аппарат компьютерной томографии - "сердце" корпуса. Благодаря ему стационар быстро перестроился на ковидные рельсы - зараженных не придется возить на КТ в чистую зону. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мячи и тренажеры из зала ЛФК уже исчезли, о занятиях в тихой реанимационной палате напоминает только прикрученная к стене лесенка-турник. Остальные палаты пока только настраиваются на изменения – в них завозят койки, заправляют постельным бельем. Но все комнаты уже оборудованы кислородными консолями, а в коридорах дежурят мобильные аппараты рентгена и стойки для капельниц. Под маленькую палату отвели даже кабинет одной из заведующих – на стене в готовности висит кислородная консоль, рабочий стол скоро заменят двумя койками.

Попадающиеся нам на пути медики снуют между кабинетами, как муравьи-трудяги, их маленькие разговорчики и приветствия щедро снабжаются смехом и шутками. Так работается складнее и быстрее. Тем более что готовить палаты к приему врачам придется едва ли не до ночи.

«РАБОТУ СВОЮ ЗНАЕМ»

– Настроение у коллектива не боевое, спокойное, это ведь уже пятая волна. Работу свою знаем. Ковидных выплат уже нет, но мы понимаем, что это нужно для родины. Так что все сделаем, – коротко и твердо говорит руководитель красной зоны, начальник ковидного госпиталя Сергей Забиров. Он заправляет здешними порядками с 2020 года, когда корпуса-трансформера еще не было, а под красную зону отводили часть главного здания. – Заболеть не боюсь, уже четыре раза болел в легкой форме. Может, ревакцинация помогла, может просто организм стойкий.

Руководитель красной зоны и начальник ковидного госпиталя Сергей Забиров. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ни «кентавра», ни «дельтакрона» в больнице не боятся – уже услышали от коллег, что своему механизму коронавирус не изменяет. Только переключился на возрастных болеющих с хроническими заболеваниями. По словам Забирова, ковид давит на пожилых пациентов, влияя на сердечно-сосудистые патологии, инсульты, инфаркты, состояние артерий и вен. Легкие у зараженных пенсионеров поражаются не так уж сильно, но двойной удар по здоровью наносит сочетание коронавируса и старого букета патологий.

Очередная ковидная «командировка» корпуса, размышляют врачи, продлится около пяти месяцев. Прошлая держала больницу в напряжении с конца сентября по начало марта. Больших изменений в стационаре не предвидится, разве что коек стало на 15 штук меньше.

В бывшем кабинете ЛФК теперь будет реанимация. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Это условные бытовые моменты. Мы убрали 15 коек из-за переоборудования одного из блоков – три палаты в нем оказались нетрансформируемыми. Но эти койки большой роли не сыграют, важна ротация койки, ее работа. В критической ситуации мы без вопросов примем на 10 процентов коек больше, как раз эти 15 штук. Сдвинем их в палатах и сможем разместить больше пациентов, это нормальная практика, – заверил Сергей Забиров.

В среднем, один пациент пролежит в больнице от 5 до 14 дней со среднетяжелым течением болезни. Медики рассчитывают выписывать больных уже после 10 дней лечения.

ПЕРЕД СМЕНОЙ НЕ НАДЫШИШЬСЯ

В четверг корпус примет первых пациентов. Начальник ковидного госпиталя уже знает, что в первые сутки вместе с коллегами примет 30-40 пациентов – они уже стоят на очереди у амбулаторного звена. Во вторые сутки – еще 30, а весь стационар запросто заполнится больными всего за четыре дня.

Врачам предстоит почти до ночи обставлять палаты койками и оборудованием. Но медики не унывают. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

– Как будут идти дела в реанимации, пока трудно сказать. Наш профиль - это терапия, он не такой широкий. Любые отклонения от терапевтической нормы в рамках сочетанной с ковидом патологии требуют перевода в профильный стационар. А многопрофильные стационары еще не развернули, все в процессе, – добавил Сергей Забиров.

Пока медики носят по этажам мебель, аппаратуру, тюки с постельным бельем, они дышат полной грудью и щеголяют медицинской формой с коротким летним рукавом. Потому что с завтрашнего дня и до неведомого пока момента они вынуждены будут работать в жарких коконах хирургических костюмов и противоэпидемического халата. С неизменными перчатками на руках, масками и очками на лицах.

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