Воздушный шар упал на частный дом в Ленобласти

Воздушный шар упал на дом в Ленобласти Фото: СОЦСЕТИ

Очень необычное ЧП произошло в Ленинградской области. Вечером 17 августа 2022 года на частный дом в Ломоносовском районе упал воздушный шар. Разноцветный огромный шар с пассажирской корзиной неудачно приземлился в дачном поселении "Южная Дача". Об этом в социальной сети рассказали очевидцы.

- Может, не упал, может быть его как раз дачники пытались запустить? - предположила пользовательница сети.

- Может он просто припарковался у себя во дворе! Или пришарился, - стали шутить другие.

На данный момент более точной информации по инциденту не сообщается. Находились ли люди в корзине в момент падения, а также если пострадавшие, не уточняется.

Местные жители рассказывают, что в их местности постоянно катаются на воздушных шарах.

- Каждую неделю одно и тоже. Надоели. А ещё в 6 утра бывает пролетают с мерзким звуком.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

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