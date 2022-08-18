Метеоролог: жара в Петербурге продержится до начала сентября

Загорать у Петропавловки можно будет до начала осени. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Изнуряющая жара, накрывшая Северную столицу в середине августа, имеет все шансы задержаться до самого начала осени. Такой прогноз в эфире радио «Комсомольская правда» 92.0 FM, дал метеоролог Юрий Куткевич.

- Пока похолодания не намечается. В выходные температура немного понизится, но незначительно. В субботу и воскресенье будет 25-27 градусов. И далее существенных изменений погоды мы не видим. Возможны небольшие дожди в начале следующей недели, но температура так и останется на уровне +25...+27. Вообще вся предстоящая неделя пройдет под знаком антициклона, который стоит над Уралом и качает в наш регион массы сухого и жаркого воздуха, - сообщил метеоролог. - Есть вероятность, что такая погода простоит до 1 сентября.

Ну а пока в Петербурге ждут очередной температурный рекорд. Накануне уже было побито абсолютное суточное достижение за все время наблюдений для 17 августа. Сегодня может пасть еще одно, для 18 числа.

- Скорее всего температура будет выше прошлого рекорда. Может на несколько десятых, может на градус. Ждем выше +30. Понятно, что многим тяжело пережить такой зной. Кто-то оголяется, кто-то прикрывает голову. Но вообще стараться меньше быть на солнце. А если есть помещение с кондиционером - вообще хорошо. Туда и «залезть», - отметил Юрий Куткевич.

Напомним, что прошлое достижение для 18 августа было установлено в военном 1941 году. Тогда термометры поднялись до отметки в 29.9 градуса. Сегодня прогноз обещает все +31.