Рекордную жару до +31 градуса обещают в Петербурге в четверг, 18 августа

Рекордная жара задержится в Петербурге до конца недели. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербургская погода вновь идет на рекорд. Только накануне был обновлен абсолютный максимум температуры за все время метеонаблюдений для 17 августа, а синоптики уже обещают новый пик жары.

- Столбики термометров пойдут на штурм второго подряд суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который составляет +29,9 градуса и установлен в этот день в 1941 году, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

Днем воздух в Петербурге прогреется до +29…+31 градуса, по Ленинградской области обещают +26…+31. Ветер юго-восточный умеренный. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, что суть выше нормы и практически не будет меняться.

Такая жаркая и сухая погода никуда не денется и продержится в городе до конца недели. Спасибо за все надо сказать обширному антициклону, который уходить пока не собирается.