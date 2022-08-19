Петербуржцев призвали не покупать грибы и закрутки у бабушек возле метро

Растущие вдоль трасс и промышленных объектов грибы впитывают в себя токсины и тяжелые металлы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Лето – традиционная пора стихийной торговли у станций метро. Бабушки выставляют на стульчики и коробки столько яств, что глаза разбегаются: и тебе ягоды, и овощи, и грибочки, и домашние закрутки. Только вот не стоит спешить и покупать у старушек дары и леса и аппетитные баночки – в них могут плавать не только грибы и рассол, но и большая опасность.

Как рассказала на пресс-конференции ТАСС Людмила Калинина, научный сотрудник Ботанического института имени Комарова РАН, такие товары – настоящий кот в мешке.

– Нельзя покупать грибы у незнакомцев – где их собирали? Вдруг вдоль автодорог или возле промышленных предприятий? Бывало, что возле трассы продавали грибы, которым шляпки крепили к ножкам зубочистками. Насквозь червивые грибы. Сырые или заготовленные, покупать у бабушек с рук такие грибы опасно, – предупредила Калинина.

Того же мнения придержалась и руководитель Управления Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк. Она напомнила, что лесные грибы с удовольствием впитывают токсины и тяжелые металлы из окружающей среды, а значит могут обеспечить отравление. А закрутки способны довести до смертельно опасного ботулизма. Эта болезнь сопровождает соленья и консервы, которые плохо обработали и неправильно запечатали в банки.

Столь же опасными могут быть и ягодки, заботливо насыпанные в пластиковые стаканы. На каких полянах их собирали, знают только сами бабушки, да только вряд ли они правдиво расскажут про свои урожайные местечки.

Так что лучший способ себя обезопасить – собрать грибы-ягоды самому или купить их у хорошо знакомого человека.

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