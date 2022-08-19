Впервые за полгода в Петербурге отмечено больше четырех тысяч случаев коронавируса в сутки

В Петербурге в 15 раз выросла заражаемость коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Свыше четырех тысяч случаев заболевания коронавирусом отмечено в Петербурге за минувшие сутки. Последний раз такие цифры наблюдались в городе почти полгода назад, в самом начале марта, при спаде прошлой волны.

- За сутки в городе выявлено 4127 заболевших коронавирусной инфекцией. 293 человека госпитализированы. Выздоровели 2879 пациентов, - сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

За полтора месяца уровень заболеваемости в Петербурге вырос почти в 15 раз.

Также медики отметили еще 11 смертельных случаев по причине заболевания коронавирусом. Общее число летальных исходов в городе достигло 34 517.

Напомним, что сейчас на прием пациентов с ковидом работают около десяти городских стационаров, в них развернуты 2712 инфекционных коек. На пике прошлой волны этот показатель составлял около 12 тысяч мест.

Из общего числа коек на данный момент свободно более 25 процентов. С 18 августа принимать ковидных больных начали в Городской больнице святого Георгия, в госпитале-трансформере Клинической больницы Святителя Луки и горбольнице № 38 имени Семашко.