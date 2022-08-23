«Оставил все ценные вещи»: «Трешку» в центре Петербурга, где жил Борис Гребенщиков до отъезда из России, сдали друзьям семьи на год

Квартиру Бориса Гребенщикова в центре Петербурга сдали сразу же после публикации объявления. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Везде, как будто дом, да нет ни стен ни крова», - песня, написанная Борисом Гребенщиковым в 2016 году, стала в 2022 году для него пророческой. Сбежавший из России в Лондон музыкант, решил порвать последние связи с родиной и выставил для сдачи в аренду трехкомнатную квартиру в центре Петербурга, где жил и писал песни. Сам БГ объяснил это просто: его «буддистский храм» простаивает, а за коммуналку платить нужно... А еще подчеркнул, что жилье «удивительное» и недавно отремонтированное. Ответственным за сдачу звездных хором Гребенщиков назначил своего сына Глеба.

«АРЕНДА ДОЛГОСРОЧНАЯ»

Корреспондент «Комсомолки» был одни из первых, кто захотел арендовать гребенщиковскую квартиру и даже записался на просмотр. В разговоре по телефону сын БГ описал удобства: просторная кухня, балкон, ванная комната с гидромассажным джакузи. За все про все - 80 тысяч рублей в месяц.

- Плюс отдельно платите за коммуналку 5-6 тысяч, зимой дороже, – предупредил Глеб Гребенщиков. – Аренда точно долгосрочная. Я думаю, папа не вернется в ближайшие 10 месяцев или год.

Фото кухни БГ. Судя по миске, можно было въезжать с животными. Во всяком случае паркет не расцарапан. Фото: СОЦСЕТИ

Перед тем, как пойти на просмотр квартиры, мы рассмотрели детали обстановки на фото в объявлении. Ручки шкафчиков сделаны в виде мордочек слонов с длинным хоботом. Пространство у газовой плиты и вытяжки обклеено декоративной плиткой с орнаментами под буддистскую стилистику. На кухне есть чайник, термосы, даже медная турка для заваривания кофе. В салатово-коричневом интерьере мы заметили и фигурку малыша Йода из сериала по «Звездным войнам», которого, как известно, обожает Гребенщиков.

«ЕЩЕ НЕ ВЫВЕЗ ВЕЩИ»

В назначенный день отправляемся по адресу. Правда, Глеб Гребенщиков до последнего не называл номер дома, поэтому мы ждали его звонка. И за 20 минут до встречи Гребенщиков-младший перезвонил, чтобы... отменить просмотр квартиры.

- Простите, что так вышло, но в квартире будут жить мои хорошие друзья. Вчера ночью они откликнулись на объявление. Я им доверяю. Ну и к тому же я не вывез какие-то некоторые ценные вещи из квартиры. Возможно, поспешили с объявлением. Я прошу прощения еще раз, что так получилось, - сказал сын Гребенщикова.

Гончарная улица совсем не длинная. на ней полным-полно дореволюционных домов. Фото: google.ru/maps

Пришлось развернуться. По дороге в редакцию ищем объявления в исторических домах около предполагаемого дома БГ и удивляемся. Музыкант, похоже, продешевил. За трехкомнатные квартиры с идеальным ремонтом и с таким же метражом просят в среднем от 90 до 200 тысяч рублей в месяц!

- Цена небольшая, потому что в доме наверняка нет лифта, - объясняет риелтор Елена Кавалерова-Павловская. - То есть это вариант не для пенсионеров и семей с маленькими детьми, а для молодых энергичных людей. Так что не думаю, что Гребенщиков продешевил. Хорошая средняя цена, которая дает право выбрать арендатора. Кому попало же не сдашь такую квартиру. Там наверняка много дорогих сердцу БГ предметов. И все эти вещи надо описать в акте приема-передачи квартиры, а это немалый труд. В идеале имущество нужно застраховать. Так что если сын музыканта доверяет больше своим друзьям, то это правильный выбор.

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