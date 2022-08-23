У матери звезды «Улиц разбитых фонарей» эвакуировали «Мазду» с полумиллионом рублей в бардачке

Мать актера Марка Горонка попала в больницу с приступом после того, как приставы изъяли ее авто. Фото: предоставлено "КП"

Лишиться 1,2 миллиона рублей за пару часов – явно не то, на что рассчитывал звезда «Улиц разбитых фонарей» и фильмов «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо» Марк Горонок. Судебные приставы изъяли у матери актера машину в счет непогашенного кредита 300 тысяч рублей. И все бы ничего, но в эвакуированной «Мазде» 2011 года выпуска лежала пачка денег - 500 тысяч гонорара с последних съемок. Подробностями случившегося Горонок лично рассказал «КП-Петербург».

- У инвалида забрали единственное средство передвижения! - возмущается Марк. - Я возил маму по больницам, магазинам. Хотя у нас еще идут судебные тяжбы, которые не позволяют изымать авто. Но это еще полбеды, – вздыхает Горонов. – В бардачке лежал конверт с деньгами, я не знаю, как их теперь забрать. Мне оставили адрес, куда машину эвакуировали, но внутрь авто не попасть.

По слова сына женщины. Фото: предоставлено "КП"

По словам актера, у его матери есть непогашенный кредит в размере 300 тысяч рублей. Стоимость авто куда больше – 700 тысяч рублей. А с учетом гонорара в бардачке семья попрощалась с 1,2 млн рублей. Гонорок уверяет, что из-за стрессовой ситуации 72-летней матери пришлось вызывать скорую.

- У нее случился сердечный приступ, - вздыхает Горонок. - Кардиограмма у меня есть в качестве доказательства. Давление 229 на 190. Мама не смогла остановить приставов, только плакала и смотрела в окно. Я сам выбежал на улицу, пытался их вразумить. Но авто погрузили на эвакуатор и увезли. Ключи я отдал.

Мать артиста в итоге госпитализировали. Но сын забрал ее домой под личную ответственность. Как добавил Горонок, у матери все еще высокое давление.

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