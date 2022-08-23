Музыканты «Сплина» прокомментировали отмену концерта на «ВЭБ-Арене»

"Сплин" подтвердил отмену московского концерта на "ВЭБ-Арене". Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

У группы «Сплин» временно лампа не горит, но календари не врут: запланированного концерта 26 августа на «ВЭБ-Арене» не будет. Как считают сами музыканты, их просто-напросто лишили возможности выступить на столичной площадке, вероятно, из-за высказывания Саши Васильева на недавнем рок-фестивале в Воронеже. Тогда лидер группы, вспоминая про отъезд из России Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича, заявил, что «не приемлет жестокость, насилие и убийства».

Сейчас группа подтвердила отмену концерта - они сделали это в официальной группе во «Вконтакте». Только для поста использовали цитаты из статьи одного из федеральных изданий: «Группу «Сплин» «отменяют», по сути, за слова о настроении и эмоциях».

«КП-Петербург» дозвонилась до представителя «Сплин» Константина Юдина, который опубликовал это сообщение в соцсетях.

- Разделяет ли группа мнение журналиста? Получается, что так, да. В статье есть все ответы, - подчеркнул Юдин.

Сам Саша Васильев ранее лаконично прокомментировал новость: «И так все понятно».

Добавим, что организаторы рок-фестиваля в Воронеже ранее осудили Васильева за сказанные слова и заверили, что музыкант не согласовывал их. Сразу после этого в Сети поползли слухи, что «Сплин» может лишиться нескольких будущих концертов в качестве «воспитания». Однако пока нет подтверждения, что у рок-группы отменили другие выступления, запланированные, например, на сентябрь.

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