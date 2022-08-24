Звезду "Дом-2" Анастасию Кочервей нашли мертвой в Санкт-Петербурге Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Звезда «Дом-2» Анастасия Кочервей найдена мертвой в реке в Санкт-Петербурге. 28-летняя светская львица несколько дней назад пропала без вести в Москве. Девушку искали родные и друзья, но бесполезно. В итоге ее тело было обнаружено в реке в Северной столице. О том, что звезда реалити-шоу утонула рассказала ее подруга модель Олеся Малибу.

- В реке в Питере нашли тело с подозрением а Настю Кочервей. Моя бывшая заклятая подруга. Сейчас звонила ее маме, она в слезах едет на опознание. Телефон Кочервей не отвечает, - рассказала Малибу.

Об этом сообщила подруга Анастасии Олеся Малибу Фото: СОЦСЕТИ

Модель выразила надежду, что найденный труп в реке - это не Анастасия Кочервей. Но не исключила такую возможность.

- Я очень надеюсь, что это не она. Но знаю образ ее жизни..., - добавила девушка.

Настю считали пропавшей без вести несколько дней Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

На данный момент информация о гибели Анастасии Кочервей уточняется.

Анастасия родилась на Кубани. В юности стала частой участницей конкурсов красоты. Первый раз на телевидении появилась в передаче "Давай поженимся", а в апреле 2018 года Настя пришла на реалити-шоу "Дом-2", где всего за несколько месяцев у нее произошло несколько головокружительных романов, полных страстей и скандалов. В августе этого же года девушка ушла с проекта.

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