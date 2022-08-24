Анастасия Кочервей найдена мертвой Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге нашли мертвой звезду «Дома-2» 28-летнюю Анастасию Кочервей. Об этом рассказала подруга светской львицы, еще одна участница «Дома-2» Олеся Малибу. По ее словам, тело Анастасии Кочервей нашли в реке в Северной столицы. Официального подтверждения этому пока нет. Но сейчас на опознание уже выехала мать Анастасии. «КП-Петербург» дозвонилась до Олеси Малибу, чтобы узнать подробности загадочной смерти из первых уст.

Девушка, по словам подруг, работала в эскорте Фото: СОЦСЕТИ

- Это все пока предварительная информация, - пояснила «КП-Петербург» Олеся. - Я с мамой Насти на связи. Она едет на опознание из Краснодара в Петербург. Ей позвонили из полиции. Настя пропала еще в начале августа. Как я поняла, ее убили примерно 13 августа. Но она лежала в реке, поэтому не сразу поняли, что это она. Перед исчезновением она ходила по клубам.

В проекте "Дом-2" она встречалась с Андреем Шабариным Фото: СОЦСЕТИ

Олеся Малибу считает, что Анастасию именно убили. Однако никакой информации от силовиков пока нет. Также неизвестна и причина смерти девушки, которую нашли в реке.

- Зная ее образ жизни, я считаю, что там было совершено преступление, - вздыхает Малибу. - Настя работала в эскорте - это ни для кого не секрет. Сначала трудилась в Москве, но ей там начали угрожать. По моей информации, она была с женатым мужчиной, там папик достаточно богатый. У нее был конфликт с ним. Она думала, что он ради нее разведется и возьмет ее на обеспечение. Но это все сказки. Она работала от 50 тысяч рублей в час. После угроз из Москвы она сбежала в Краснодар, а потом в Петербург.

Звезда пропала в начале августа Фото: СОЦСЕТИ

Подруга Анастасии Кочервей считает, что эскортница сама себя сгубила. По ее словам, в последнее время она употребляла наркотики. Из-за этого у нее была депрессия, скандалы с богатыми клиентами и истерики.

Анастасия зарабатывала по 50 тысяч рублей в час Фото: СОЦСЕТИ

- Богатые мужчины не будут терпеть к себе подобное отношение. Она плакала перед ними, не хотела жить. Это только на фото она богатая и счастливая, но по факту это не так, - поделилась Малибу.

Причина смерти девушки пока неизвестна Фото: СОЦСЕТИ

Мать Анастасии Кочервей отказалась комментировать новости о смерти своей дочери. Отметим, что в Петербурге у эскортницы была своя квартира. На недвижимость девушка заработала в Бахрейне. Жилье она купила сначала в Краснодаре, но потом продала там и приобрела квартиру в Петербурге.

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