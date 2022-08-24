«Возможно, пьет из соски»: Что сейчас с Анатолием Чубайсом после синдрома Гийена - Барре

Чубайс сейчас на реабилитации в Германии Фото: Михаил ФРОЛОВ

О болезни беглого политика Анатолия Чубайса судачила вся страна. Интереса к новости добавлял и редкий диагноз реформатора - синдром Гийена - Барре. Пока одни сочувствовали бывшему чиновнику, другие, среди которых были и его одноклассники, - злорадствовали. Из-за болезни у Чубайса плохо работали ноги и руки, не закрывался глаз и был частичный паралич лица. К счастью, он быстро пошел на поправку. Политика выписали из больницы, после чего он уехал в Германию на реабилитацию. С тех пор Анатолий Чубайс пропал: никаких новостей о нем нет почти месяц.

О том, как проходит восстановление Анатолия Чубайса, грозит ли ему повторная госпитализация и куда он исчез, «КП-Петербург» спросила бывшего главного невролога Санкт-Петербурга, который лечил Анатолия Собчака и его администрацию, академика РАН Александра Скоромца.

- Реабилитация таких пациентов проходит по-разному, все зависит от того, какие функции у человека пострадали из-за болезни, - пояснил «КП-Петербург» заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Александр Скоромец. - Если человек не мог глотать, то тренируется глотательный рефлекс. В основном, это глюкоза, аскорбиновая кислота и бутылка, на которую натянута соска. Из нее человек делает небольшие глотки. У Чубайса были слабость ног и рук. Тут человек делает повторные движения с нагрузками или без. Это эспандер или другие приспособления. Идет процесс тренировки мышцу разных групп.

Врач Скоромец оценил состояние Чубайса Фото: РАН

В Германию Чубайс после болезни уехал неслучайно. По словам медика, там лучшие технологии и врачи для реабилитации, которых нет ни в одной другой европейской стране.

- Моя дочь Ольга Тарасова как раз занимается реабилитацией таких пациентов. Она мне сказала, что в Германии использую локоматы - это аппараты биологической обратной связи, - добавляет врач. - Аппарат осуществляет ваши движение пассивно: хочешь не хочешь, а будешь двигаться. Он позволяет моделировать движения. В реабилитации важно, чтобы суставы работали, тогда пойдет восстановление и будет меньше боли в них.

При этом академик не исключает, что Чубайс снова может попасть в больницу. Риск рецидива при синдроме Гийена - Барре бывает в 30 процентах случаев. Все зависит от состояния иммунитета.

- Если человек заразится вирусом, инфекцией, возможно повторное обострение. Но оно протекает легче, потому что организм уже настроен бороться, - продолжает Александр Скоромец. - Может повышаться температура, усиливается слабость конечностей. Но уже без тяжелых форм в виде нарушения глотания и дыхания. Рецидив абсолютно неуправляем, он может произойти в любое время. Что касается восстановления после болезни, тут процесс может растянуться до года.

Академик не удивился и тому, что после выписки из больницы Анатолий Чубайс пропал. По его словам, это может быть связано с медицинской тайной.

- Все зависит от состояния здоровья, могут быть изменения такие, которые не хотят разглашать. Да и врачи в принципе не должны раскрывать детали здоровья, - поделился Скоромец.

Академик РАН уверен, что реабилитация Анатолия Чубайса должна пройти успешно. И вскоре он снова появится на публике.

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