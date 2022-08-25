Ученые из Петербурга научились предугадывать тяжелое течение коронавируса по уровню холестерина

Ученые научились предугадывать тяжелое течение коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ученые в Петербурге научились определять, насколько тяжелым будет состояние пациента с коронавирусом. Узнать это поможет всего лишь один показатель. Оказалось, что сделать прогнозы можно по уровню холестерина. Исследования провели специалисты Первого государственного медуниверситета имени И. П. Павлова. Они заметили, что если холестерина в организме много, то состояние заболевшего начинает резко ухудшаться. И в будущем, вероятно, придется бороться за его жизнь.

- Вирус успешнее проходит через клеточные мембраны, в которых много холестерина. Если его уровень увеличивается, коронавирус размножается быстрее, - пояснили ученые "КП-Петербург".

По анализам можно узнать, как у человека будет развиваться ковид Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

При этом ученые заметили, чем сильнее заболевает человек, тем меньше холестерина остается в его организме. Это значит, что по низкому уровню холестерина можно предугадать тяжелое развитие коронавируса.

- Анализ показал, что причиной снижения холестерина является сбой в работе генов, отвечающих за метаболизм этого вещества, а также повышенная активность клеточных рецепторов, - отметили в университете.

Если врачи сразу заметят резкое снижение уровня холестерина у пациента, они смогут вовремя принять меры и спасти ему жизнь.

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