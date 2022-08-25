Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2022 12:33

Ученые из Петербурга научились предугадывать тяжелое течение коронавируса по уровню холестерина

Такое открытие поможет спасти жизни пациентов
Анастасия СИРОТЕНКО
Ученые научились предугадывать тяжелое течение коронавируса

Ученые научились предугадывать тяжелое течение коронавируса

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ученые в Петербурге научились определять, насколько тяжелым будет состояние пациента с коронавирусом. Узнать это поможет всего лишь один показатель. Оказалось, что сделать прогнозы можно по уровню холестерина. Исследования провели специалисты Первого государственного медуниверситета имени И. П. Павлова. Они заметили, что если холестерина в организме много, то состояние заболевшего начинает резко ухудшаться. И в будущем, вероятно, придется бороться за его жизнь.

- Вирус успешнее проходит через клеточные мембраны, в которых много холестерина. Если его уровень увеличивается, коронавирус размножается быстрее, - пояснили ученые "КП-Петербург".

По анализам можно узнать, как у человека будет развиваться ковид

По анализам можно узнать, как у человека будет развиваться ковид

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

При этом ученые заметили, чем сильнее заболевает человек, тем меньше холестерина остается в его организме. Это значит, что по низкому уровню холестерина можно предугадать тяжелое развитие коронавируса.

- Анализ показал, что причиной снижения холестерина является сбой в работе генов, отвечающих за метаболизм этого вещества, а также повышенная активность клеточных рецепторов, - отметили в университете.

Если врачи сразу заметят резкое снижение уровня холестерина у пациента, они смогут вовремя принять меры и спасти ему жизнь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Более 160 коек для коронавирусных больных дополнительно развернули в Петербурге

Каждый день в городе госпитализируют более 200 пациентов (подробности)

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий