Сборы первоклассника в Петербурге к 1 сентября подорожали на 22%, на подходе школьное питание

Родителям нынешних школьников придется раскошелиться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

До первого сентября неделя и родители петербургских школьников в суматохе пытаются докупить последние принадлежности для учебы своих отпрысков. Собирать ребенка в первый класс всегда было накладно, а нынче - особенно. Петростат посчитал, что в этом году цены на канцелярию и одежду выросли аж на 20%.

ДЕВОЧКИ ДОРОЖЕ МАЛЬЧИКОВ

Собрать первоклашку в школу в Санкт-Петербурге в прошлом году выходило в 21 130 рублей, теперь выложить придется все 25 800 рублей. Общая стоимость увеличилась на 22,2%. Девичий школьный набор вместе с одеждой подскочил на 17,8%, с 25 858 до 30 455 рублей.

- В статистике не учитывались цветы, электронные товары. Мы смотрели цены только на одежду и канцелярию. Школьные товары для девочек при этом дорожают медленнее, чем для мальчиков. Самым дорогим предметом остается рюкзак, цена выросла за год на 10%, - сказала начальник отдела статистики цен и товарных рынков Управления Федеральной службы государственной статистики по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Ольга Прийма.

Как всегда, за качеством товаров следят сотрудники Роспотребнадзора. Перед новым учебным годом жалоб на качество товаров еще не поступало, чего не скажешь о прошлогодних проверках. Из 72 изделий только 9 из них не прошли проверку. Все это была чулочная продукция.

Еще одна организация - Центра контроля качества товаров (продукции), работ и услуг Петербурга – помогает родителям не выбрасывать деньги на ветер. Весь август работала горячая линия, куда петербуржцы могли позвонить за советом: где купить форму, как правильно ее выбрать. Обратилось 1489 человек, после жалоб которых взяли на экспертизу шесть пар обуви. Все они были плохого качества. По словам заместителя начальника отдела контроля качества продукции Натальи Талдыкиной, на плохие башмаки жалуются круглый год.

- В 2021 году нам поступило 8 обращений на неудовлетворительное качество обуви для детей и подростков. В 6 парах были выявлены дефекты, мы помогли вернуть потребителям 21 тысячу рублей. За первое полугодие 2022 года было рассмотрено 1992 обращения, из которых 1525 на непродовольственные товары и услуги, - уточняет она.

Собирать в школу девочек на пять тысяч дороже, чем мальчиков. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

САНКЦИИ БЬЮТ ПО ШКОЛЬНОЙ ФОРМЕ

Еще одна категория школьных товаров, которая подорожала, – это форма. Петростат посчитал стоимость одежды для учеников. Больнее всего по карману родителей ударит покупка мальчиковых брюк, их цена в этом году выросла с 1440 до 1869 рублей, а также девичьих платьев, стоимость которых теперь 1967 рублей, а не с 1659 рублей, как в прошлом году.

- Я сама мама четвероклассника и хоть у нас нет строгой формы, все равно приходится выбирать. Необходимо было купить классические брюки, рубашки и джемпера делового стиля. Из-за закрытых магазинов приходится искать на маркетплейсах. Повезло, что по размеру все подошло. Но потратили мы 15 тысяч рублей только на вещи, - поделилась председатель общественной организации «Петербургские родители» Лада Уварова. – Родители жалуются, что форму купить трудно, особенно если есть обязательные требования школы. Но пока не слышала, что кто-то остался без одежды к 1 сентября.

Сами производители школьной формы объяснили, почему так выросли цены на одежду. Причина все в тех же санкциях. Оказывается, вся костюмная ткань и фурнитура привозится из Италии, Франции или Китая. Но зарубежные партнеры прервали поставки в Россию с марта, теперь приходится заказывать втридорога через Турцию.

- Ателье и фабрики подняли цены из-за фурнитуры и ткани, которая тоже нам обходится дороже обычного процентов на 30%. Нам повезло, что на складах остались запасы материалов к учебному сезону, иначе бы все еще больше подорожало, а также бы возник дефицит, - поделилась владелица ателье School and Style STUDIO Наталья Иванова. – В России аналогов таких тканей нет, вынуждены соглашаться на новые условия поставщиков.

Стоимость канцелярии в этом году тоже увеличилась. Фото: Ольга ЖУК

Другой вопрос, если материалы на школьную форму подорожали, не начнут ли фабрики и ателье покупать менее качественные ткани для юбок, брюк и блузок? Сами они в этом не признаются, конечно. Но Роспотребнадзор, куда раньше можно было жаловаться на производителей, теперь тоже не поможет.

- Мы ограничены законом, который вступил в силу в марте этого, в проведении проверок. Если будут жалобы и пострадавшие от некачественной одежды, то мы только сможем вмешаться, - уточнила начальник отдела надзора за продукцией в обороте управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Инна Соколовская.

ДОРОГАЯ ЛОЖКА К ОБЕДУ

Раскошелится петербургским родителям придется и на столовую. Цены на горячее питание в школах подняли еще в апреле - на 26%. Подорожали овощи, мясо, молочка. Отказываться от этих продуктов в пользу дешевых невозможно по нормативам. В новом учебном году меню останется прежним: завтрак 87,45 рублей, обед 131,14 рубля и комплексный обед - 218,62 рубля.

- Тут речь про стоимость льготных обедов, но комбинаты питания ориентируются на эти цены и по ним устанавливают цены на меню для всех остальных. Они могут оставить такие же либо сделать чуть выше, они все-таки коммерческая организация, - добавил председатель Санкт-Петербургского городского родительского комитета Михаил Богданов. – Но нужно понимать, что финансовый год у нас начинается с начала года календарного, а не учебного. Первого января будут новые изменения в ценах на школьные обеды, возможно и подорожание.

Напомним, льготное питание в школах положено детям из малообеспеченных и многодетных семей, детям-инвалидам, детям, страдающим хроническими заболеваниями. А также оно предоставляется бесплатно для учеников начальных классов.

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