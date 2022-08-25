«Она знала много тайн влиятельных мужчин»: Звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей перед пропажей призналась, что ее хотят убить

Друзья предполагают, что Анастасию нашли мертвой Фото: СОЦСЕТИ

Смерть неизвестной девушки в Финском заливе в Петербурге начинает обрастать детективными подробностями. Накануне появилась версия, что погибшей оказалась 28-летняя звезда «Дома-2» Анастасия Кочервей. Та, по словам друзей, пропала в начале августа, с тех пор она не выходила на связь. Труп выловили 13 августа, но долгое время опознать его не могли из-за того, что оно долго пролежало в воде. Сейчас следователи ждут на опознание родителей Анастасии, которые живут в Краснодарском крае. Они отказываются верить в гибель дочери и не спешат с приездом в Петербург. А пока следователи пытаются выяснить, действительно ли это тело светской львицы, ее друзья делятся странностями, которые предшествовали исчезновению Насти.

«ОНА ЗНАЛА ТАЙНЫ БОГАТЫХ МУЖЧИН»

Анастасия Кочервей родом из Краснодарского края. Она стала известна благодаря передачам «Давай поженимся» и участию в «Доме-2». До популярности Анастасия успела выучиться по направлению гостиничного бизнеса, попробовать себя в бодибилдинге, в стриптизе, поработать фитнес-тренером, в рекламе нижнего белья.

Девушка пропала в начале августа Фото: СОЦСЕТИ

Из-за яркой внешности Анастасию всегда окружало множество мужчин. И в этом друзья красавицы видят ее трагедию.

- Ей очень важно было мужское внимание, осуждать ее за это я не могу, - рассказал «КП-Петербург» друг Анастасии, участник шоу «Битвы экстрасенсов» Никита Турчин. - Ей не хватало внимания родителей. Отец всегда был на работе, мать в своих делах. А Настя одна сама по себе. Она недолюбленный ребенок. Ей не хватало в первую очередь отцовского внимания. Поэтому в каждом мужчине она искала папу. А тут она стала звездой, королевой, «Бритни» – это был ее творческий псевдоним.

Анастасия после «Дома-2», по словам друзей, работала эскортницей. Получала от богатых мужчин по 50 тысяч рублей за час. Как признаются подруги, дело это было достаточно опасным.

Раньше Анастасия занималась бодибилдингом Фото: СОЦСЕТИ

- Ее всегда окружали богатые, сильные и волевые мужчины: депутаты, госслужащие, представители крупного бизнеса, бандиты, авторитеты, арабские шейхи, - делится Турчин. - Понятно, что большие деньги - большие риски. У нее было много любовников, которые смело могли ее заказать. Она знала множество тайн, потому что у людей за алкоголем язык за зубами не держится. Кроме того, о Насте могла легко узнать жена одного из ее любовников. Вы знаете, у нее вообще всегда были угрозы, хейтеры, преследования. Но она замалчивала проблемы. Говорила: «Все в порядке, прорвусь».

«ПОСТУПАЛИ УГРОЗЫ»

Анастасия долгое время жила в Москве. Но, по словам другой участницы «Дома-2» Олеси Малибу, из столицы красавице пришлось бежать из-за угроз. Там она встречалась с богатым мужчиной, который был женат. Эскортница надеялась, что коммерсант уйдет из семьи ради нее, станет ее обеспечивать. Но отношения закончились скандалом и угрозами. Из-за этого девушка переехала сначала в родной Краснодар, а затем купила себе квартиру в Петербурге.

Не забывала Анастасия и помогать своим родителям. Отец и мать девушки недавно развелись, из-за чего она сильно переживала.

Настя, по словам друзей, получала угрозы Фото: СОЦСЕТИ

- Это была громкая история. У мамы Насти онкология усилилась из-за переживаний, а ее папа вывалил все грязное белье своей дочери на передачах, - делится Никита. – Настя потом звонила мне в слезах, говорила, что отец отказался от нее, что он ее предал. Ее папе не нравилась сомнительная репутация дочери. Сама же Настя любила родителей. У нее был большой доход - до полумиллиона рублей в месяц. И она, конечно, помогала родителям. Давала маме деньги на лечение, купила той квартиру.

Не забывала Анастасия и о себе. Красавица копила деньги на квартиру в Москве. По словам друзей, она мечтала о своем «домике для барби».

- Она строила планы на будущее и не думала умирать, - поясняет друг Анастасии. – В ближайшее время она хотела отправиться заграницу на отдых, делала ремонт в петербургской квартире.

«МЕНЯ ХОТЯТ УМЕРТВИТЬ»

Серьезных отношений в жизни Анастасии, по словам друзей, не было. После ухода из «Дома-2» Кочервей утверждала, что беременна от участника проекта Андрея Шабарина. Но во время поездки в Турцию она попала в СИЗО. Местные стражи порядка арестовали ее за непристойное поведение. Там, как позже утверждала светская львица, ее сильно избили сокамерницы, из-за чего у нее случился выкидыш. Больше о своих мужчина она почти не рассказывала.

Сейчас Анастасия не выходит на связь Фото: СОЦСЕТИ

Что интересно, за два года до смерти экстрасенс Никита Турчин, как он утверждает, предсказал смерть Насти. Но тогда в это никто не поверил.

- Это был ее день рождения, - вспоминает Турчин. – Мы сидели в ресторане, и я вдруг ей сказал: «Я чувствую, что ты скоро умрешь. Будто убийство какое-то, связано это будет с водой».

Сейчас друзья разбирают последний пост Анастасии в соцсетях. В нем красавица намекает, что кто-то желает ей смерти: «Они роют яму душе моей. Но ты, господи, знаешь все замыслы их против меня, чтобы умертвить меня».

Анастасию должны опознать родители Фото: СОЦСЕТИ

- Такое ощущение, будто она бежала от кого-то, пыталась скрыться, - делится Никита Турчин. - В наш последний разговор Настя записала голосовое сообщение. Мы должны были встретиться с ней в Петербурге. Она сказала, что хочет что-то рассказать. Хотела поделиться тем, что нельзя было говорить по телефону. В тот момент у нее дрожал голос, она была в слезах. Было очень страшно за нее. Я спросил: «Могу ли я чем-то помочь?» Но она сказала, что помочь уже невозможно. При этом она использовала такую фразу: «Если я умру, знай, что я тебе была благодарна». Она предчувствовала свою смерть или ей намекнули, что она скоро умрет.

Сейчас следователи проводят проверку по факту обнаружения тела. Внешних следов насильственной смерти они не нашли. Но экспертиза по установлению причин смерти пока не готова.

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