Звезда "Дома-2" Анастасия Кочервей завоевывала сердца поклонников эффектными фото в соцсетях. Фото: СОЦСЕТИ

Фото 28-летней звезды «Дома-2» Анастасии Кочервей после сообщения о ее гибели разлетелись по всем соцсетям. Красавицу нашли мертвой в реке в Санкт-Петербурге. Девушка работала моделью, эскортницей и блогером. Свое тело погибшая не стеснялась выставлять на показ. На фото девушка часто позирует в шелковом нижнем белье, откровенном бикини и платьях с глубоким декольте.

Такой Анастасия была в 2013 года, до пика популярности. Фото: СОЦСЕТИ

Анастасия успела поработать администратором и менеджером в фитнес-клубе, она участвовала в модных показах. По ее словам, в одном из конкурсов красоты она выиграла «айфон».

Кочервей участвовала в модных показах и конкурсах красоты. Фото: СОЦСЕТИ

Анастасия также работала хостес на деловых мероприятиях. Также Настя презентовала дорогие автомобили класса «люкс» и обслуживала богатых гостей на мероприятиях.

Среди огромного числа откровенных фото Кочервей в Сети на многих она позирует в нижнем белье. Фото: СОЦСЕТИ

На пике популярности Кочервей попала на «Дом-2», где обаяла мужчин своей стрип-пластикой. Ее зажигательные эротические танцы покорили участников телепроекта. Позднее она увеличила себе грудь. После этого фото звезды в соцсетях стали набирать еще больше лайков и просмотров. Именно благодаря эффектным снимкам на нее подписались 150 тысяч человек.

Девушка всегда подчеркивала свою фигуру на публике. Фото: СОЦСЕТИ

На одном из последних фото в соцсетях Анастасия была одета в стилистике БДСМ: кожаный наряд с откровенным вырезом и плетка в руках.

Анастасия владела стрип-пластикой и знала, как обращаться с шестом. Фото: СОЦСЕТИ

По словам подруг, Анастасия зарабатывала, занимаясь эскортом. Ее услуги стоили по 50 тысяч рублей в час.

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