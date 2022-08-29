Три человека погибли в жестком ДТП на Софийской овощебазе Фото: СОЦСЕТИ

Видео ДТП на Софийской овощебазе с тремя погибшими в Петербурге 28 августа 2022 года попало в сеть. Трагедия произошла около 20:10 часов вечера, когда на овощебазе уже не было покупателей и все закрывались. Водитель автомобиля "Шевроле Ланос", в салоне которого сидели еще четыре человека, решил погонять по полупустой территории базы, однако не справился с управлением и машину занесло прямиком в припаркованную фуру. Три человека погибли на месте, двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

- На Софийской овощебазе пять человек в "Шевроле Ланос" разогнались и влетели в припаркованную фуру. Трое погибли на месте, двое в тяжелом состоянии увезены в больницу, - рассказали очевидцы.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как машина летит по территории базы, обгоняет два других автомобиля, которые едут на небольшой скорости. "Шевроле" пошел на обгон, но в этот момент начал дрифтить. Машину понесло правым боком в сторону и она врезалась прямиком в грузовую часть фуры.

Машина влетела под фуру Фото: СОЦСЕТИ

К месту аварии сразу же сбежались очевидцы, начали вытаскивать пострадавших и тела погибших из машины. Вызвали на место спасателей.

По данным главного управления МВД по Петербурге и Ленинградской области за рулем находился 23-летний парень. Он и двое пассажиров 20 и 21 года скончались на месте. Другие два парня, обоим по 21 году, были госпитализированы больницу с различными травмами.

На данный момент следователи полиции проводят проверку и устанавливают все детали и обстоятельства трагедии.

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