В Санкт-Петербурге прошел музыкальный фестиваль «Антон тут рядом»

На работу «Антон тут рядом» и помощь детям и взрослым с аутизмом фонд смог собрать 3 849 387 рублей.

24 августа на крыше Roof Place, в пространстве К-30 и на территории культурного квартала «Брусницын прошел благотворительный фестиваль «Антон тут рядом». На трех сценах фестиваля выступили АИГЕЛ, Антох МС, Сюзанна, Kedr Livanskiy, Парнишка, тима ищет свет, МС Сенечка, Settlers, Комсомольск, Attaque de panique и Даня Радлов.

Катя IOWA, секретный гость фестиваля, в завершении программы на главной сцене впервые исполнила песню, словами которой стали тексты и высказывания студентов фонда «Антон тут рядом», аутичных взрослых. Вместе с инклюзивным Оркестром фонда также выступили Кирилл Рихтер и Варвара Шмыкова.

Всего за день участниками фестиваля стали более 3 500 человек, гостей и семей, участвующих в программах фонда. К фестивалю присоединились друзья «Антон тут рядом»: Мария Миногарова, Ксения Раппопорт, блогеры Максим Николев и Виталий Видякин, Илья Куруч, Елизавета Гусевская, Артем Балаев и многие другие.

- Мы благодарим каждого гостя, артистов, партнеров фестиваля, наших друзей и семьи, которые смогли поддержать нас в этот вечер. Это совершенно новый уровень для нашего фонда: мы увидели, как много людей готовы быть рядом. Новые площадки, новые партнеры, новые артисты, невероятное количество гостей - фестиваль стал вызовом и открытием для нас во всех смыслах. Мы не ожидали такого отклика и тепла: друзья, спасибо вам. Мы учтем этот опыт, чтобы вернуться с новым фестивалем через год: еще комфортнее, разнообразнее и музыкальнее. До встречи! - директор фонда «Антон тут рядом» Елена Фильберт.

Пивоварня AF Brew специально для фестиваля выпустила лимитированное безалкогольное пиво, в этикетке которой используются шрифт и рисунки художников с аутизмом. Свои зоны на фестивале также представили яхт-клуб Сила Ветра, современный цирк для детей и взрослых Упсала-Цирк, зеленая мастерская PlantBüro, пивоварня AF Brew и магазин ЧАО!, журнал СЕАНС и издательский дом САМОКАТ.

Кирилл Сычев, врач-психиатр, провел лекцию о стигматизации ментальных расстройств, а также дискуссию с аутичными друзьями и экспертами фонда.

На работу «Антон тут рядом» и помощь детям и взрослым с аутизмом фонд смог собрать 3 849 387 рублей — это рекордная сумма для фестиваля, который прошел в Санкт-Петербурге уже в седьмой раз.

Фонд «Антон тут рядом»

Благотворительный фонд «Антон тут рядом» — фонд системной поддержки людей с аутизмом, основанный в 2013 году в Санкт-Петербурге. Фонд реализует программы, направленные на создание жизненного маршрута для человека с аутизмом в России: от ранней диагностики и дошкольного инклюзивного образования до сопровождаемого трудоустройства и самостоятельной жизни в обществе.

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