«Моем станки»: Что происходит на заводе ИКЕА в Ленобласти в первый день после возобновления работы

Фабрика ИКЕА в Ленобласти возобновила работу с 1 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Руководство ИКЕА не обмануло рабочих своей фабрики в Тихвинском районе Ленобласти – предприятие действительно возобновило работу с 1 сентября. Как рассказали «КП-Петербург» члены местного профсоюза и некоторые рабочие, название и руководство завода остались прежними. Однако работы на фабрике практически нет.

- Сегодня на работу вышла первая смена. График с 8 утра до 17 вечера, потом неделя отдыха. Всего рабочих около 500 человек. Первые дни точно пройдут без производства чего-либо. Сначала рабочим проведут инструктажи по технике безопасности. Еще будет несколько обучающих занятий. Первая смена начнет убирать территорию завода и мыть станки после простоя. Рабочим даже сказали, что можно не переодеваться сегодня в рабочую одежду, - сказал источник «КП-Петербург» с предприятия.

Рабочим сохранили зарплату. Но только на неделе без простоя. Фото: СОЦСЕТИ

Ранее организатор профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов рассказывал, что производства на фабрике не будет. Фактически на заводе остались только бревна без необходимой фурнитуры для сборки и создания полноценной мебели. Поэтому рабочие будут просто включать станки, чтобы они не простаивали.

При этом фабрику все еще планируется продать. Предположительно, покупателя найдут к 2023 году. Так что сотрудники предприятия надеются, что у них есть еще есть минимум четыре месяца работы. Ранее им обещали платить 100 процентов от оклада на рабочей неделе, а на неделе отдыха и простоя – не более 80 процентов. На такие условия согласилась только половина сотрудников.

Магазины ИКЕА работают до конца сентября на выдачу товаров. Фото: Олег ЗОЛОТО

Работают сейчас и магазины ИКЕА на границе Петербурга и Ленобласти. Но онлайн-распродажа товаров шведской компании давно закончилась, так что купить что-либо можно разве что с рук на сайтах объявлений.

- До конца сентября покупателям выдадут все оплаченные товары, – анонимно поделилась с «КП-Петербург» одна из сотрудниц магазина ИКЕА. – Продажи да, закрыты еще 15 августа. Пункты выдачи и отдел обмена и возврата работают в каждом магазине ежедневно. У сотрудников магазина есть график работы на сентябрь. Что дальше – все гадаем. Но у некоторых сотрудников по соглашению сторон работа до 30 ноября 2022 года. Значит, до декабря точно какую-то работу найдут. Скорее всего, инвентаризация и консервация магазина.

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