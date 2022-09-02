Иван Ургант записал песню с группой «ЛСП», но его отец не оценил творчество сына

Иван Ургант сыграл партию гитары в матерной песне группы "ЛСП". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коллектив «ЛСП» выпустили новый трек «Сектор приз». Поклонники группы давно ждали эту песню. Еще с начала лета, когда вокалист Олег Савченко спел новинку на фестивале в Москве. Но релиз порадовал не только фанатов группы. Оказалось, что партию гитары в «Секторе приз» сыграл телеведущий в бессрочном отпуске Иван Ургант.

Кстати, «ЛСП» с ним знакомы не первый год. Группа дважды выступала на «Вечернем Урганте» в качестве музыкальных гостей…

Андрей Ургант оценил творчество сына Фото: СОЦСЕТИ

Как известно, самые строгие критики — это родители. Поэтому журналисты радио «КП» дозвонились до отца Ивана — Андрея Урганта и попросили оценить музыкальное творчество сына.

- Какой-то совершенно фоновый аккомпанемент. Я даже не слышу особо здесь гитары, - проворчал Андрей Львович. Но тут же сменил гнев на милость. - Музыканты, которые попросили Ваню сыграть, не зря ведь ему это предложили. Значит, Иван сыграл какую-то оригинальную партию. Но сам я люблю песни более понятные. Мне нравится Высоцкий. А здесь в тексте всё слишком зашифровано. Это интересно, но мат лишний.

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