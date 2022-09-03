Актер скончался на работе Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге выясняют причины смерти 46-летнего актера Сергея Николаева, снявшегося в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия», «Опера», «Морские дьяволы», «Агент особого назначения» и «Мажор-2». У погибшего артиста было немало поклонников, 23 года своей жизни он отдал театру «Комедианты». По словам коллег, Сергей Николаев полностью отдавался работе. Смерть настигла артиста неожиданно.

- Мы до сих пор в шоке. Сергей в этот день занимался дополнительным спектаклем, - рассказала «КП-Петербург» друг и коллега артиста актриса Людмила Никитина. - Они отработали в Петродворце. Сергей рассказал анекдот, сделал два шага, упал и умер. Вызывали скорую помощь, но врачи не смогли помочь. Что стало причиной, мы не знаем. Он был очень закрытым человеком, лишний раз не болтал про здоровье. У него была эпилепсия, может, это сказалось.

Причиной смерти актера Сергея Николаева стала аритмия сердца Фото: СОЦСЕТИ

Причину смерти актера Сергея Николаева, снявшегося в «Улицах разбитых фонарей» и «Тайнах следствия», узнала мать артиста.

- Причиной смерти стала аритмия сердца, - призналась «КП-Петербург» мать актера Валерия Кузьмицкая. - Раньше проблем с сердцем у него не было. Виной всему переработка. Он много работал.

Мать актера до сих пор не может отойти от шока. По ее словам, ничего не предвещало беды. У Сергея Николаева осталась 7-летняя дочка. Девочку будет воспитывать мать.

Прощание с актером Сергеем Николаевым пройдет 5 сентября в театре «Комедианты» на Лиговском проспекте, 44. В 14:00 пройдет отпевание во Владимирском соборе.

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