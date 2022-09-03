Пышные букеты, элитные школы и звездные родители: Как Барановская, Плющенко, Зара и Милонов отвели детей на учебу

Гном Гномыч пошел в третий класс Фото: Яна Рудковская

1 сентября важный праздник не только для детей, но и родителей. Ведь теперь их любимые чада будут проводить полдня в стенах учебного заведения и грызть гранит науки. Рассказываем, как петербургские знаменитости отводили своих детей в школу.

Весной как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что Вячеслав Малафеев расстается с женой Екатериной. Пара уже чуть было не подала на развод, но затем сумела найти точки соприкосновения и… неожиданно помирилась к радости детей. У футболиста есть дочь Ксения и сын Максим от первого брака, а также общий с Екатериной наследник Алекс. Обаятельный мальчуган в компании стильной мамы пришел на торжественную линейку в православную общеобразовательную частную школу семьи Шостаковичей. К слову, сын легендарного футболиста делает успехи и в хоккее.

Малафеевы снова вместе Фото: СОЦСЕТИ

Другой бывший игрок «Зенита» Павел Погребняк с супругой Марией тоже не смогли остаться в стороне и пришли на линейку вместе с сыновьями. Старший сын Артем уже почти догнал ростом знаменитого папу. Также в семье растут Павел и Алексей. Их мама шутит, что с мальчишками бывает тяжело, но она все равно их любит и делает все для того, чтобы ребята не сидели без дела.

Павел Погребняк со своей большой семьей Фото: семья Павла Погребняка

Бывшая звезда «Зенита», «Челси» и «Анжи» Юрий Жирков отправил младшего сына в первый класс. Как призналась его супруга Ирина, Даня стал уже совсем взрослым. Мальчик удивительно похож на звездного отца. Кстати, у наследника футболиста был красивый нежный букет для преподавателей, а учится он будет в элитном петербургском учебном заведении, которое называется Акаdемия знаний.

Юрий Жирков с детьми Фото: Инна Жиркова

Бывшая жена Андрея Аршавина, а ныне известная телеведущая Юлия Барановская приехала на школьную линейку вместе с детьми. Наследники недавно наладили отношения со знаменитым папой, но вот его не было.

- Всех с праздником, всех с Днем знаний. Провожаю Яну в 8 класс и не верю, - поделилась звездная мама. Яна стильно оделась на линейку – кроме пиджака и галстука, на ней была серая юбка и модные кеды. Цветов было настолько много, что для этого она взяла специальный фирменный мешок.

Барановская отвела в школу дочку одна Фото: Барановская/ТВ

Не верится, но сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской, которого все еще недавно называли Гном Гномыч, уже пошел в третий класс. Сами звездные родители, похоже, тоже в шоке. Вот что пишет продюсер в социальных сетях: «Сашка - третьеклашка! Снова в школу! Всех с Днем Знаний! Успехов в учебе и спорте». От Плющенко-младшего ждут побед, да Саша и сам серьезно настроен на спортивную карьеру и собирается превзойти Олимпийские рекорды великого отца.

Яна Рудковская с мужем вспомнили школьные годы Фото: Яна Рудковская

Певица Зара каждый год фотографируется с сыновьями и отчитывается об их успехах. Мальчики растут настоящим красавцами. «С Днем знаний, друзья! Наше традиционное фото с мальчишками. Так подросли. Провожали всем домом: даже мой брат, он же строгий дядя Рома подъехал и Чарлик подбежал», - написала петербургская певица, проживающая в Москве. Зара сама обожала учиться и прививает любовь к знаниям детям. Всем детям она советует не забрасывать занятия, а узнавать, познавать и пробовать себя в разных направлениях. «Будьте стремительны и активны. Успехов в новом учебном году», - говорит Зара.

Певица Зара с детьми Фото: певица Зара

Конечно же, 1 сентября не могло пройти мимо депутата Виталия Милонова. Кроме того, что он сам проводил своих многочисленных детей в школу, позже еще и успел проехаться по разным учебным заведениям родного Петербурга и даже открыть долгожданные школы и детские сады в Пушкинском районе (одну из них в Шушарах). День знаний у него продолжился и 2 сентября.

Милонов сам отводит детей в школу Фото: Виталий Милонов

- Сегодня побывал в 261 гимназии Кировского района Санкт-Петербурга, с которой дружу более 20 лет. 1 сентября не смог приехать на торжественную линейку, так как открывал новые школы и детские садики в других районах. Но лично поздравить с началом учебного года и пожелать успехов в учебе лично - это для меня важно, - написал Милонов.

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