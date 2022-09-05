Украинская беженка о британском миллионере, который бросил семью и ушел к красавице из Киева: «От нас английские мужчины чувствуют поддержку, а британкам нужны только деньги»

Миллионер из Великобритании бросил жену ради украинской беженки Фото: twitter.com

Бросить семью с детьми и уйти к украинской беженке. В Британии это уже становится тенденцией. Еще недавно весь Туманный Альбион обсуждал историю Тони Гарнетта из Бетфорда, который бросил свою гражданскую жену и детей ради 22-летней красавицы из Киева Софии Каркадым, которую он приютил в своем доме. И теперь в Британии новый скандал. Миллионер Хакон Оверли ушел от своей жены и детей к украинской беженке, которая тоже поселилась у него дома. Девушка жила в семье бизнесмена несколько месяцев. Хакон Оверли в итоге влюбился в нее и вместе с ней съехал из дома.

«КП-Петербург» спросила у Софии Каркадым, почему так происходит. Новость о Хаконе Оверли ее изрядно повеселила.

- Англичанок интересуют только деньги, - заявила «КП-Петербург» София. - Они хотят детей наделать и дома сидеть. А от нас британские мужчины чувствуют поддержку и понимание. А не меркантильный холодок.

Энтони и София - счастливы Фото: предоставлено героями публикации

Такого же мнения придерживается еще одна украинская беженка, которая сейчас живет в Британии и видит, как местные женщины относятся к мужчинам.

- Тут мужикам сложно найти себе девушку, если они мало зарабатывают, - объясняет украинская беженка. - Это в нашем менталитете женщина готова ждать, дает шанс, поддерживает. А многие англичанки четко знают, что не готовы идти на уступки. Хоть они тут и говорят, что деньги для них не главное в мужиках, практика показывает обратное. Знаю кучу одиноких, никому ненужных мужиков, которые уже не надеются кого-то себе найти. При этом они не какие-то там уроды, а умные, симпатичные, начитанные люди. Но все равно за бортом. А англичанки вообще ужасные, думают только о себе. Европейки все такие. Мне один австриец говорил, что женщинам тут нужны только деньги и дети. Родят и доят потом мужиков до конца жизни. Ни любви, ни нежности.

Сама София и Тони сейчас живут счастливо. Пара рассказывала, что зарабатывает благодаря интервью британской прессе. Также Гарнетт теперь стал музыкантом, одну из песен он посвятил своей украинской беженке.

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