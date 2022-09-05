Сергей Шнуров пожаловался на запрет выступать с концертами в Петербурге

Последние песни группы были посвящены социальным проблемам Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Последний год для группы "Ленинград" оказался весьма плодотворным. Зимой они радовали поклонников новыми хитами чуть ли не каждый день. Однако тематикой для песен становились в основном острые проблемы родного для Сергея Шнурова города - Санкт-Петербурга. В песнях он высмеивал проводимые в Северной столице реформы. Судя по всему, незамеченными громкие слова не остались. На своей пресс-конференции музыкант отметил, что это привело к отменам концертов в Петербурге.

- Я считаю, что это несильная позиция, - высказался Шнуров об отмене концертов других звезд. - Нельзя говорить людям, что им думать, что им говорить. Пускай говорят, что хотят! Тогда у тебя будет мнение, с которым можно спорить.

Слова музыканта сильно озадачили поклонников, неужели в Петербурге встретить кумира больше не получится? "КП-Петербург" поговорила об этом с действующей солисткой "Ленинграда" Ксенией Руденко, известной под псевдонимом Зоя.

Остальные участники группы обещают дать комментарии позже Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- В наших соцсетях есть скриншот с новостной лентой, где все и описано. Можете почитать новости, в новостях же не врут, - загадочно ответила певица.

- То есть эта новость не фейковая?

- Возможно, нет, - смеется Ксения.

Не смог дать однозначный ответ на это и пресс-секретарь Шнурова, который был явно не в курсе запрета на выступления в Петербурге. Пиар-менеджер певца заявил "КП-Петербург", что "если Шнуров так сказал, значит, это так и есть". Более подробный комментарий он пообещал дать позже.

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