Родители наказали школьников за ссору с мужчиной, который ударом ноги отправил в нокаут девочку в Гатчине

Подростки из Гатчины, пострадавшие от пьяного "каратиста", сожалеют об оскорблениях его матери. Фото: СОЦСЕТИ

Жители Петербурга и Ленобласти разделились на два лагеря, обсуждая избиение компании подростков в Гатчине. Напомним, пьяный прохожий отправил в нокаут девочку-подростка. Компания снимала мужчину на видео и оскорбляла его отборным матом. Нетрезвый гатчинец в долгу не остался и тоже полил детей грязью, а потом и вовсе дважды ударил одну из девочек ногой по шее и голове. Пока СК возбудил уголовное дело и задержал 30-летнего «каратиста», горожане в соцсетях ругают обе стороны конфликта и возмущены поведением детей.

С пользователями Сети согласны и несколько родителей подростков из той самой компании. Мама одного ребенка рассказала «КП-Петербург», что посадила под домашний арест свое чадо.

- Мужчина просто ходил по округе, что-то выкрикивал. Да, был пьян, но никого не трогал. Подростки сами пристали к нему, окружили, начали издеваться. Оскорбляли и снимали на телефон. Что вышло в итоге – видите сами на видео. Ударил он не только девочку, там еще парню по лбу «прилетело», - рассказывает родитель.

По словам матери, подросткам от 11 до 13 лет. Компания эта частенько хулиганит, особенно отличаются девочки, которые могут кричать и хамить прохожим.

От удара ноги в голову, девочка упала на асфальт. У нее пошла кровь. Фото: СОЦСЕТИ

- У нас уши в трубочку свернулись. Так мерзко верещали девочки. Сплошной мат. Да еще и трогают самое святое, маму, – сокрушается родитель одного из подростков. – Даже мы, взрослые, на стороне данного мужчины. Стыдно за детей, они получили по заслугам. Но мужчину мы не оправдываем. Хотя, наверное, мало кто бы удержался от подзатыльника. Мой ребенок честно признался, что жалеет о случившемся.

К слову, после нокаута мужчина еще 10 минут глумился над подростками. В это время к девочке подбежали прохожие и вызвали скорую помощь. Но задержать буйного мужчину никто так и не решился. На днях «каратисту» должны избрать меру пресечения в суде. Тем временем следствие допрашивает всех подростков. Некоторые из них хотят, чтобы мужчину сильно не наказывали. Но ему все равно грозит до пяти лет лишения свободы. Расследованием дела заинтересовался лично Александр Бастрыкин.

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