119 рублей за четыре тарелки. «Индекс борща» в Петербурге упал почти на 20 процентов за лето 2022 года

Сентябрьский «Индекс борща» в Петербурге оказался одним из самых низких в России. Фото: Артем КИЛЬКИН

Кто бы мог подумать, но Петербург оказался в списке городов России с самой дешевой стоимостью продуктов, необходимых для приготовления борща. По данным на сентябрь 2022 года, в Северной столице в среднем за 119,57 рубля можно купить суповой набор из картошки, капусты, лука, моркови, свеклы, чеснока, курицы, сметаны и хлеба. Об этом сообщается на сайте проекта «Индекс борща», информационным партнером которого является «Комсомольская правда».

Специалисты в очередной раз оббежали самые известные продуктовые сети России и сопоставили борщевой индекс между регионами. Список продуктов стандартный, только говядину заменили курятиной. Итого за лето 2022 года суповой набор в Петербурге, рассчитанный на семью из четырех человек, подешевел на 26 рублей – то есть почти на 20 процентов за три месяца. Для сравнения, в среднем по России «индекс борща» составляет 157,93 рубля, что на 37 рублей дороже супового набора в Северной столице.

За лето 2022 года борщ в Петербурге значительно подешевел. Фото: индекс-борща.рф

Дешевле всего сварить борщ сейчас в Волгограде, Москве и Нижнем Новгороде – там на суповой набор тратят 110, 111 и 114 рублей соответственно. А вот, где любимый россиянами суп является настоящим деликатесом, так это в Норильске, Магадане и Анадыре – там четыре тарелки борща стоят 277, 282 и 404 рубля.

В целом, старая тенденция все еще в силе – в центральной части России варить борщ дешевле, да и сами овощи намного проще достать в магазине.

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