Имя из Америки, прическа из Челябинска: Анджелина Джоли и Джонни Депп поженились в Петербурге по русским традициям

Свадьба состоялась 8 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге прошла настоящий голливудская свадьба. И дело даже не в размахе, а в самих молодоженах. Под венец пошли Джонни Депп и Анджелина Джоли! Точнее, их полные тезки. Игорь и Катя (так раньше их звали) поменяли имена незадолго до церемонии, чтобы осуществить мечту миллионов поклонников. Ну, и, конечно, пропиарить себя.

И пиар-ход сработал - новость о том, что две главные звезды Америки поженятся в Петербурге, быстро облетела Интернет. Корреспонденту "КП-Петербург" удалось раздобыть приглашение на свадьбу. Рассказываем, какой наряд выбрала Джоли, сколькими бриллиантами ее одарил Депп и как звездные имена изменили их жизнь.

Брэд Питт среди гостей замечен не был Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В СПИСКАХ ТАКИЕ НЕ ЧИСЛЯТСЯ

Говорят, что чем раньше просыпается человек, тем он успешнее. Этому правилу, видимо, решили соответствовать и новоиспеченные звезды. Сбор гостей в ЗАГСе назначили аж на 9 утра в четверг. Дворец бракосочетания выбрали один из самых красивых и старинных в городе - на Английской набережной. К положенному времени распахиваем двери и ищем молодоженов.

- Подскажите, во сколько будет роспись Джонни Деппа и Анджелины Джоли, и где их можно найти? - спрашиваем у встречающей гостей сотрудницы ЗАГСа.

- Нет у нас таких сегодня в списке, - огорошили нас в ответ.

Имена пара поменяла уже после подачи заявления в ЗАГС Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Ну как же? У нас в приглашениях ваш адрес, посмотрите, пожалуйста, списочек еще раз, - уговариваем женщину.

- Ааа… Слышали мы про таких, только пара, когда заявление подавала, у них еще обычные имена были, в списках они такими и остались, - смеется сотрудница дворца.

С горем пополам находим родных и друзей Кати и Игоря. Брэда Питта среди них не оказалось. Зато маму звезды видно издалека - она уже вовсю раздает интервью журналистам.

Ярким элементом образа стали зеленые туфли Анджелины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я теперь мама Джонни Деппа, так уж сложилось, - хохочет женщина. - Быть на одной волне с сыном - это же здорово. Имя Игорь выбирал его отец, но мне нравилось, что оно мягкое, что нельзя его никак сделать грубым или некрасивым. А теперь он Джонни. Скажу вам по секрету, по телефону я все равно его Игорем зову.

- Ласково уже придумали, как сына называть?

- Джонник что ли? - смеется мама Деппа. - Нет уж, он мужчина взрослый, нечего имя коверкать.

НИКАКИХ БРИЛЛИАНТОВ

Не успели мы перемыть все косточки молодоженам, как всех уже зовут на церемонию. Мраморная лестница, красные ковровые дорожки, позолоченные люстры и огромные зеркала… Да, ЗАГС пара выбрала и правда звездный.

Церемония оказалась самой традиционной Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Распахиваются огромные двери и перед гостями церемонии, наконец, появляются виновники торжества. Анджелина под венец решила пойти в коротком белом платье. Яркости образу добавили зеленые туфли. Джонни заявлял, что свой костюм, как стилист, будет шить сам. Он тоже оказался белым, под стать невесте. Гости, кстати говоря, от молодоженов решили не отставать - согласно дресс-коду тоже облачились в одежду зеленых оттенков.

Дальше церемония шла согласно традициям. Двойной возглас "да", подписи в свидетельстве и вот вы уже муж и жена, можете поцеловаться. Целовались новобрачные так страстно, что с головы Анджелины даже слетела фата! Кольца, кстати, бриллиантами не сверкали. Как гласит русская примета, ровные украшения без вставок - знак ровной и счастливой супружеской жизни.

Первыми поздравить молодых подошли, конечно, родители. У мам заметно потек макияж, проводить детей во взрослую жизнь - задача не из легких, даже если они голливудские звезды.

Первыми молодоженов поздравили родные Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Думаю, что все у ребят будет замечательно. Через годик-полтора можно уже и внуков, - говорит мама Анджелины. - Надеюсь, что жить будут хорошо, а имена все же вернут прежние.

ИМЯ АМЕРИКАНСКОЕ, ПРИЧЕСКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ

Сами молодожены пока не знают, когда вернутся к Кате и Игорю. Новые имена уже начали приносить им свои бонусы.

- У Анджелины уже купили рекламу. Лучшая парикмахерская Челябинска пригласила ее к себе на свадебную прическу. Там ее вчера подстригли и сделали уход за волосами, - поделился с "КП-Петербург" пиар-менеджер восходящих звезд Роман. - Какой ход они сделают дальше, пока не знаем. Может завтра они поменяются именами - она станет Джонни Деппом, а он Анджелиной Джоли.

Как скоро новобрачные вернут прошлые имена - пока неизвестно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Роман признался, что вся эта "рекламная компания" обошлась паре примерно в миллион рублей - таковы средние расценки в агентстве. Сотрудничать они будут месяц, а потом пустятся в свободное плавание. Главное, что вместе.

- Я это сделал! - воскликнул жених после торжественной церемонии. - А дальше-то что?

Анджелина оставила свою фамилию Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А дальше, Джонни, банкет. На набережной новобрачных и их гостей уже ждал теплоход, на котором и продолжилось торжество. Вернется ли пара к своим именам, покажет время. А пока совет им да любовь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Анджелина Джоли и Джонни Депп сыграют свадьбу в Петербурге

Русские жених и невеста специально поменяли свои имена и фамилии в паспорте, чтобы осуществить мечту миллионов (подробнее)