Анджелина Джоли и Джонни Депп сыграют свадьбу в Петербурге

Пара поженится уже 8 сентября

Джонни Депп и Анджелина Джоли сыграют свадьбу! И сделают это в Петербурге! И нет, это не шутка к 1 апреля. 34-летний Игорь Ректор и 27-летняя Екатерина Кирпичникова так хотели, чтобы об их чувствах знали все, что... сменили имена! Выбрали не абы какие, а звездные. Теперь они официально Джонни Депп и Анджелина Джоли - по паспорту!

Выбрать имена им помогли в пиар-агентстве

- Сейчас такое время, что каждый креативит, как может. Мы оба люди креативные и достаточно рисковые, при этом нам интересна медийность. Сейчас таланта недостаточно, чтобы стать известным. Нужно еще и хорошо продаваться, иначе о твоем таланте никто просто не узнает. Мы хотим, чтобы о нашей свадьбе услышали многие, - рассказал "КП-Петербург" Джонни Депп.

Сам российский Джонни оказался не актером, а художником и дизайнером. Его избранница и вовсе психолог - учит людей строить гармоничные отношения. Судя по всему, это у нее неплохо получается, раз сама уже примеряет свадебные платья.

- Мы познакомились на тренинге личностного роста. Встречались четыре года, а потом я на Дворцовой встал перед ней на одно колено. Предложение было классическим, но для нее неожиданным. Катя, ой, Анджелина, сразу согласилась, - говорит жених.

Своего предложения девушка ждала 4 года

Тогда она и правда была еще Катей, идея сменить имя пришла уже после помолвки. За дополнительным креативом влюбленные пошли в пиар-агентство, где их звездными именами и нарекли, точнее, помогли осуществить задуманное.

- А что в этом такого? У многих звезд сейчас псевдонимы. Имя - это бренд. Эти имена нам понравились, отчества мы оставили свои. Оказалось, что это не такой сложны процесс. Родители наше решение тоже приняли спокойно. По сути, мы поставили их перед фактом, это же наша жизнь, - говорит Джонни Депп.

Пара признается, что вся затея - это чистой воды пиар

Так ребята воплотят мечты тех, кто давно говорит о том, что Джонни Депп и Анджелина Джоли могли бы стать чудесной парой. Их свадьба состоится уже 8 сентября. Что обычно желают молодоженам? Побольше детишек, конечно. Кстати, какое же отчество придется носить звездным наследникам?

- Мы планируем детей и, как я уже говорил, смена фамилии и имени - не такой уж сложный процесс. Время покажет, как поступим, но главное, чтобы дети знали, кто их папа, а не что написано в паспорте, - заключает мужчина.

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