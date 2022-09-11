Стала известна причина смерти актера Ростислава Орла из сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Фото: vk.com/mironovtheatre

Сотрудники театра имени Андрея Миронова продолжают скорбеть по умершему коллеге Ростиславу Орлу, снявшемуся в эпизодических ролях в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и «Невский. Проверка на прочность». Артисты поделились в разговоре с «КП-Петербург» причинами смерти 55-летнего партнера по сцене. Оказалось, что Ростислав Орел долгое время боролся с болезнью. Он готовился сыграть в новом спектакле «Дядя Ваня» и даже принимал участие в первой читке, но месяц за месяцем ему становилось хуже.

- У Славы диагностировали неоперабельный рак четвертой степени. Об этом стало известно весной текущего года. К сожалению, было слишком поздно. Врачи делали все возможное, но вылечить не смогли. Слава последний месяц уже не работал, лежал в больнице, - поделились с «КП-Петербург» коллеги Ростислава Орла.

Ростислав Орел 20 лет прожил в Австралии, а затем вернулся в Петербург и играл в театре имени Андрея Миронова. Фото: vk.com/mironovtheatre

Орел отдал 12 лет театру имени Андрея Миронова в Петербурге, до этого он 20 лет прожил в Австралии. Коллеги по сцене второй день подряд выражают соболезнования на своих страницах во «Вконтакте».

- Он никого не обременял своей болезнью. Это был бесконечно мужественный человек. Он так и говорил: «Не хочу, чтобы меня жалели». В последнем телефонном разговоре помним твое мужество, предчувствие, смирение и покой. И прощание… - пишут коллеги Ростислава Орла.

Добавим, что проститься с артистом можно с 11:00 лдо 12:00 в театре имени Андрея Миронова на Большом проспекте П.С., 75/35. Отпевание состоится чуть позднее, в 13:30 в храме священномучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на проспекте Стачек, 186А. Похороны пройдут на Красненьком кладбище на проспекте Стачек, 98 – в 15:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн Следствия» Ростислав Орел

О смерти артиста сообщили в театре имени Андрея Миронова (подробности)