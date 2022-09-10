Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн Следствия» Ростислав Орел

Умер петербургский актер Ростислав Орел, известный по ролям в театре имени Андрея Миронова и сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Фото: vk.com/mironovtheatre

Умер петербургский актер из известных сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» Ростислав Орел. О смерти артиста сообщили его коллеги по театру имени Андрея Миронова. По информации друзей, Орел боролся с болезнью несколько месяцев. Коллеги до последнего держали с ним связь.

- Не передать, какую боль испытываешь, когда уходят лучшие! Он был исключительно одаренным человеком: артистом редкого таланта и самобытности, блестящим переводчиком, педагогом. Светлая память, - пишут коллеги Ростислава Орла в группе театра имени Андрея Миронова во «Вконтакте».

Орел выступал на сцене театра с 2010 года, самая известная его роль – «Палата №6». В грядущем NFT-спектакле «Дядя Ваня» артист должен был сыграть Войницкого. Он даже был на первой репетиции, но болезнь взяла свое. В сериалах у Орла были эпизодические роли, в частности, в девятом сезоне «Тайн следствия» и в 11-м сезоне «Улиц разбитых фонарей». Прощание с актером состоится в понедельник, 12 сентября, в театре имени Андрея Миронова с 11 до 12 дня.

Позже коллеги назвали причины смерти артиста. Оказывается, весной врачи поставили ему страшный диагноз.