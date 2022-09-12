Будет ад: водителей предупредили о частичном перекрытии Каменноостровского проспекта и улицы Профессора Попова до осени 2024 года

Строительство нового ЖК на набережной Карповки затруднит жизнь водителям. Фото: "Студия 44"

Тяжкое испытание ждет водителей Петербурга, часто ездящих по Петроградской стороне. С 14 сентября и на целых два года будет частично перекрыто движение по основной магистрали района - Каменноостровскому проспекту.

- В связи с производством работ по размещению пешеходной галереи с 14 сентября 2022 года по 13 октября 2024 года ограничивается движение транспорта по Каменноостровскому проспекту от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова, - предупреждает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга (ГАТИ).

На тот же срок будет ограничен проезд по участку улицы Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до улицы Уфимского.

Проезд ограничат на два года. Фото: ГАТИ.

Учитывая, какие заторы вызвал недавний ремонт Ушаковского моста, опытные водители, в том числе и сотрудники редакции «Комсомольской правды» отреагировали на новость одинаково: «будут адские пробки».

Причиной долгосрочных неудобств водителей станет строительство нового жилого комплекса на месте бывшей фабрики Мельцера на набережной реки Карповки. Ранее против возведения здания, прозванного за необычную архитектуру «дом-гроб», выступали депутаты городского Заксобрания.

А всего с 14 сентября ограничивается проезд по различным магистралям в семи районах Петербурга. Но тут сроки ремонта куда меньше.

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