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Авто12 сентября 2022 13:23

С 14 сентября движение транспорта ограничат в семи районах Петербурга

Об изменениях на дорогах водителей предупреждает ГАТИ
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
С 14 сентября вступают в силу новые дорожные ограничения.

С 14 сентября вступают в силу новые дорожные ограничения.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые ограничения на дорогах ожидают петербургских водителей в ближайшее время. О том, что и как с 14 сентября изменится в движении транспорта, рассказывает Государственная административно-техническая инспекция города (ГАТИ).

- Ограничения вводятся в семи районах Петербурга: Выборгском, Кировском, Петроградском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском, Центральном, - сообщает пресс-служба ГАТИ.

В частности, с 14 сентября по 3 октября будет ограничено движение в боковых проездах на проспекте Тореза от Рашетовой до Манчестерской улицы.

Но самое страшное испытание ждет жителей Петроградского района. На два (!) года будет частично перекрыт проезд по Каменноостровскому проспекту от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова.

Также, с 14 сентября 2022 по 13 октября 2024 года, будет затруднительно проехать и по самой улице Профессора Попова на участке от Каменноостровского проспекта до улицы Уфимского.

Причиной станет строительство «дома-гроба» на месте бывшей фабрики Мельцера, против которого выступал бывший спикер ЗакСа Макаров.

Водителям остается пожелать крепких нервов и запаса терпения.