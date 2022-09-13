Транспортное гетто: Что происходит на остановке «Арцеуловская аллея», где утром собирались очереди из нескольких сотен пассажиров

Так на остановке было раньше Фото: vk.com/primor

На остановке около жилого комплекса «Чистое небо» в Петербурге еще на прошлой неделе в считанные минуты скапливалось по сто пассажиров. Они ждали автобус по 5-10 минут, но потом не могли зайти в транспорт: все просто не помещались. И сейчас в Смольном заявили, что отреагировали на проблему. По маршруту № 127 до метро «Комендантский проспект» и «Пионерская» теперь ходят еще два автобуса, а до «Старой Деревни» - еще два троллейбуса № 23. «КП-Петербург» узнала у местных жителей, стало ли им лучше.

- Каждый будний день 30 автобусов будут выполнять 420 рейсов, в выходные 18 автобусов будут выполнить 312 рейсов. Также будут назначены дополнительные 18 рейсов на участке от Арцеуловской аллеи до Комендантской площади, - сообщили недавно в комитете по транспорту.

Сотни человек собирались здесь в ожидании автобуса Фото: vk.com/primor

В Смольном пообещали, что интервал движения автобусов будет менее полутора минут. Пассажиры проверили слова на деле. Теперь с 07:30 до 08:30 к остановке «Арцеуловская аллея» подъезжают 24 «гармошки», 11 обычных автобусов и 9 троллейбусов. На прошлой неделе их было 22, 10 и 8. Время в ожидании транспорта действительно уменьшилось, на остановке теперь обычно собирается не более 20 человек. Автобус до метро «Комендантский проспект» люди ждут не более пяти минут, но есть исключения.

- Минут 10 прождала 223-й автобус, ни одного 227-го за это время не видела, и троллейбусов тоже не было… До «Старой деревни» доехать – проблема. При мне с Арцеуловской аллеи в один момент приехали два 127-х. Уехали битком оба. Через 30 секунд опять 127-й, через пару минут еще один, а потом минуты четыре – ничего. В чем проблема сделать интервал между автобусами равномерным и меньше? – жалует одна из жительниц жилого комплекса.

В микрорайон одновременно пришли две беды - сдача 27-го дома (11-я очередь) и отмена маршруток в рамках транспортной реформы. В ЖК построят еще семь домов, в итоге на 34 высотки останется одна автобусная остановка.

Теперь на остановке так Фото: предоставлено местными жителями

- Жителям такого огромного жилого комплекса дополнительные автобусы не сильно помогут - просто негде ездить. Выделенных полос на загруженных участках нет, - отмечает водитель местного автобусного маршрута.

- В сторону «Комендантского проспекта» большие пробки: нет светофора у торгового центра «5 озер», много припаркованных машин в правом ряду, - подтверждает местный житель Дмитрий. - Ну и выделенки не хватает. Есть две параллельные дороги - Планерная и Королева, но там заторы еще хуже.

Эксперты утверждают, что такие проблемы возникли из-за низкого уровня городского планирования и плохой координации между строителями и дорожниками. Дорога появилась, когда дома еще не стояли, а продумать наперед власти не захотели.

В самих автобусах теперь просторно Фото: предоставлено местными жителями

- Перед тем, как вводить в эксплуатацию огромный жилой комплекс, нужно было предусмотреть подъезды к нему. Комендантская площадь имеет жуткую планировку. Этот транспортный узел отнимает много времени у водителей и пассажиров, - отмечает транспортный эксперт Владимир Валдин. - В домах на Комендантском проспекте плотность людей достигает 40 тысяч на квадратный километр. Ни автобусы, ни маршрутки с таким пассажиропотоком не справятся. Можно было предусмотреть здесь трамваи. Ну и метро нужно срочно.

Аналогичная ситуация в соседних ЖК на Парашютной улице - «Юбилейный квартал», «Шуваловский» и «Каменка». Жители домов вспоминают, как на маршрутках до метро добирались в два раза быстрее, и с нетерпением ждут подземку: «Каменку» («Планерную») обещают открыть к 2027-му, «Шуваловский проспект» - к 2029 году.

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