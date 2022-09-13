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13 сентября 2022 16:21

Транспортное гетто: Что происходит на остановке «Арцеуловская аллея», где утром собирались очереди из нескольких сотен пассажиров

До Арцеуловской аллеи, где на остановке выстраивались очереди из сотни человек, пустили дополнительные автобусы
Анастасия СИРОТЕНКО
Так на остановке было раньше Фото: vk.com/primor

Так на остановке было раньше Фото: vk.com/primor

На остановке около жилого комплекса «Чистое небо» в Петербурге еще на прошлой неделе в считанные минуты скапливалось по сто пассажиров. Они ждали автобус по 5-10 минут, но потом не могли зайти в транспорт: все просто не помещались. И сейчас в Смольном заявили, что отреагировали на проблему. По маршруту № 127 до метро «Комендантский проспект» и «Пионерская» теперь ходят еще два автобуса, а до «Старой Деревни» - еще два троллейбуса № 23. «КП-Петербург» узнала у местных жителей, стало ли им лучше.

- Каждый будний день 30 автобусов будут выполнять 420 рейсов, в выходные 18 автобусов будут выполнить 312 рейсов. Также будут назначены дополнительные 18 рейсов на участке от Арцеуловской аллеи до Комендантской площади, - сообщили недавно в комитете по транспорту.

Сотни человек собирались здесь в ожидании автобуса Фото: vk.com/primor

Сотни человек собирались здесь в ожидании автобуса Фото: vk.com/primor

В Смольном пообещали, что интервал движения автобусов будет менее полутора минут. Пассажиры проверили слова на деле. Теперь с 07:30 до 08:30 к остановке «Арцеуловская аллея» подъезжают 24 «гармошки», 11 обычных автобусов и 9 троллейбусов. На прошлой неделе их было 22, 10 и 8. Время в ожидании транспорта действительно уменьшилось, на остановке теперь обычно собирается не более 20 человек. Автобус до метро «Комендантский проспект» люди ждут не более пяти минут, но есть исключения.

- Минут 10 прождала 223-й автобус, ни одного 227-го за это время не видела, и троллейбусов тоже не было… До «Старой деревни» доехать – проблема. При мне с Арцеуловской аллеи в один момент приехали два 127-х. Уехали битком оба. Через 30 секунд опять 127-й, через пару минут еще один, а потом минуты четыре – ничего. В чем проблема сделать интервал между автобусами равномерным и меньше? – жалует одна из жительниц жилого комплекса.

В микрорайон одновременно пришли две беды - сдача 27-го дома (11-я очередь) и отмена маршруток в рамках транспортной реформы. В ЖК построят еще семь домов, в итоге на 34 высотки останется одна автобусная остановка.

Теперь на остановке так Фото: предоставлено местными жителями

Теперь на остановке так Фото: предоставлено местными жителями

- Жителям такого огромного жилого комплекса дополнительные автобусы не сильно помогут - просто негде ездить. Выделенных полос на загруженных участках нет, - отмечает водитель местного автобусного маршрута.

- В сторону «Комендантского проспекта» большие пробки: нет светофора у торгового центра «5 озер», много припаркованных машин в правом ряду, - подтверждает местный житель Дмитрий. - Ну и выделенки не хватает. Есть две параллельные дороги - Планерная и Королева, но там заторы еще хуже.

Эксперты утверждают, что такие проблемы возникли из-за низкого уровня городского планирования и плохой координации между строителями и дорожниками. Дорога появилась, когда дома еще не стояли, а продумать наперед власти не захотели.

В самих автобусах теперь просторно Фото: предоставлено местными жителями

В самих автобусах теперь просторно Фото: предоставлено местными жителями

- Перед тем, как вводить в эксплуатацию огромный жилой комплекс, нужно было предусмотреть подъезды к нему. Комендантская площадь имеет жуткую планировку. Этот транспортный узел отнимает много времени у водителей и пассажиров, - отмечает транспортный эксперт Владимир Валдин. - В домах на Комендантском проспекте плотность людей достигает 40 тысяч на квадратный километр. Ни автобусы, ни маршрутки с таким пассажиропотоком не справятся. Можно было предусмотреть здесь трамваи. Ну и метро нужно срочно.

Аналогичная ситуация в соседних ЖК на Парашютной улице - «Юбилейный квартал», «Шуваловский» и «Каменка». Жители домов вспоминают, как на маршрутках до метро добирались в два раза быстрее, и с нетерпением ждут подземку: «Каменку» («Планерную») обещают открыть к 2027-му, «Шуваловский проспект» - к 2029 году.

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