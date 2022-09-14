Неудержимый во всем: нарком, исполнивший пророчество

Александр Лапин. Фото из личного архива.

Сам автор определяет ее как «философский историко-документальный» роман. Лауреат премии Правительства Российской Федерации и других профессиональных наград, публицист и прозаик, известный читателю главным образом по своей масштабной поколенческой саге «Русский крест», авторской энциклопедии советской и российской жизни последнего полувека, на этот раз обратился к насквозь изученной вроде бы фигуре.

Все знают, что Лаврентий Павлович Берия на протяжении полутора десятилетий возглавлял органы государственной безопасности и непосредственно причастен ко многим преступлениям, творившимся именем государства. Кроме того, усилиями многих «расследователей» создан образ Лаврентия Берии - оперного злодея-сладострастника, погубившего десятки, а то и сотни женщин. Нисколько не оправдывая своего персонажа, Александр Лапин, за четыре года работы над книгой тщательнейшим образом изучивший тысячи документов, доказывает, что его герой неоднозначнее того образа, который сложился в массовом сознании… До сих пор, по мнению А. Лапина, недостаточно оценена главная заслуга Л. П. Берии как руководителя отечественного атомного проекта, в результате которого была создана советская атомная бомба.

- Александр Алексеевич, почему Берия?

- О Берии я слышал примерно то же, что и все: нарком внутренних дел, генеральный комиссар госбезопасности, кровавый палач… Потом, случайно наткнувшись на описание его любовных историй, стал интересоваться этим человеком, очевидно обладавшим повышенной энергетикой. Обычно люди такого плана весьма неординарны не только в частной жизни, но и в других своих проявлениях. Знакомясь с материалами о жизни Берии, я окончательно утвердился в своем желании написать о нем, когда понял: мы по-прежнему недооцениваем то, что он сделал для безопасности нашей страны, став главным администратором проекта по созданию атомного оружия и решив множество сложнейших интеллектуальных и административных задач. Мы до сих пор недопонимаем, какими неимоверными усилиями этот проект был осуществлен и что он для всех нас значит. Приведу только одну деталь: затраты на создание советской атомной бомбы эквивалентны всем расходам СССР на ведение Великой Отечественной войны.

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- Любовная линия в этом романе не менее значима, чем, скажем так, производственная…

- Я не собирался оправдывать Берию в том, в чем он действительно виновен. Лаврентий Берия был человеком своего времени и своего социального слоя и в моральном плане вел себя так, как многие в том кругу. Но не стоит делать из него какого-то патологического маньяка. Он не лучше, но и не хуже многих своих современников, занимавших высокие посты. Все это позволяет взглянуть на Берию как на человека - сложного, противоречивого, великого грешника, но и великого труженика, а не как на придуманного инфернального злодея.

- Если сцены работы Берии и его частной жизни основаны, как теперь принято говорить, на реальных событиях, то беседы всесильного наркома и мистика Даниила Андреева - явный художественный вымысел…

- Да, при всем обилии подлинных документов, которые я дословно воспроизвожу, мне показалось, что нужно дать и выдуманные истории, которые бы позволили философски осмыслить происходившее в те годы. И фигура Даниила Андреева, русского мистика и визионера, изложившего оригинальную концепцию мироздания в трактате «Роза мира», здесь, мне показалось, очень к месту. Кто-то должен был показать Берии, что есть такое понятие, как карма, что ему придется отвечать за сделанное им, что атомный проект - это шанс на искупление его грехов…

Вообще фигура Даниила Андреева, которой я увлечен уже три десятилетия, - это некий мостик к предыдущим моим книгам, где я так или иначе рассуждаю о том, что все произошедшее в ХХ веке и в предыдущие эпохи ведет нас к тому, что должна появиться новая религия - религия творчества. Ведь и сам Господь сотворил небо, и землю, и людей… А какой должна быть эта религия - это отдельный разговор и, возможно, тема моих следующих книг.

Беседовал Сергей КНЯЗЕВ.