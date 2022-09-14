«Охранял блокпост, но попал под артобстрел»: Как под Харьковом погиб сержант из Петербурга

Младший сержант Анатолий Паскаль из Петербурга погиб на спецоперации в Харьковской области. Фото: СОЦСЕТИ

Миротворец – так прозвали младшего сержанта Анатолия Паскаля из Петербурга, героически погибшего в Харьковской области за неделю до передислокации российских войск. 25-летний парень помогал мирным жителям и военнослужащим, отвечал за сбор, охрану и сопровождение гуманитарных грузов. Как рассказали «КП-Петербург» родители и друзья юноши, он с детства влюбился в военную службу, знал на зубок историю и мечтал стать таким же героем, как его кумир из книг – генерал Александр Лебедь, бок о бок сражавшийся с дядей Анатолия в Молдавии.

В ПОГОНЕ ЗА МЕЧТОЙ

Семья Толи родом из Приднестровья, почти все из них военные. В Петербург они перебрались, когда мальчик пошел в третий класс. После девятого парень окончил Морской колледж и получил специальность техника-ремонтника. Далее юноше предложили заключить контракт на два года и отслужить в военной комендатуре в Каменке в Ленобласти. Он согласился и не пожалел.

Толя с детства разбирался в военной тематике и читал книжки о Великой Отечественной войне. Фото: предоставлено "КП"

- Толя не сидел на месте в части, - вспоминает его лучший друг Дмитрий. – На соревнования постоянно ездил, у него грамоты и медали есть за успехи в стрельбе. Вершиной успехов стало участие в параде Победы на Красной площади. Три месяца жесткой подготовки и нервов, но Толя справился и осуществил эту мечту.

Анатолий брал год на раздумье после окончания первого контракта. Пробовал себя в роли реконструктора исторических боев, подрабатывал таксистом и курьером. Но, в конце концов, понял, что надо сконцентрироваться на военной карьере. Второй контракт подписал уже на три года. В июне он отправился в командировку на спецоперацию – помогать на освобожденную территорию Харьковской области. Толя взвесил все риски и на всякий случай оставил друзьям завещание.

Анатолий пробовал себя в реконструкции исторических сражений, но в итоге склонился к военной службе. Фото: предоставлено "КП"

- Мы не воспринимали это письмо всерьез, – признается Дмитрий. – Подбодрили его. Но все же вчитались. Толя попросил, чтобы на его надгробии было его фото в форме, а также изображения берета и двух автоматов. Добавил, чтобы мы успокоили маму, чтобы она сильно не переживала.

«ПОПРОСИЛ НЕ ГОВОРИТЬ МАТЕРИ»

В Харьковской области Толя сдружился с волонтерами, доставляющими гуманитарку военнослужащим. Он стал одним из символов движения.

Юноша каждую неделю принимал гуманитарный груз и отчитывался о новых запросах. Фото: СОЦСЕТИ

- Если бы не Толя, сотни килограммов еды, воды, лекарств, одежды, гаджетов не дошли бы до наших военных и мирных людей из поселков и деревень, – говорит руководитель волонтерского движения «ZOV России» Диана. – Толик снимал для нас видеоотчеты. Изучал, чего не хватает, был нашим посредником с населением и солдатами. Передавал благодарности. Он был очень добрым, боролся за справедливость. Всегда самый первый вызывался помогать.

Оказалось, что о командировке Толя сообщил только близким друзьям и отцу.

- Толя попросил не говорить матери, – рассказал «КП-Петербург» отец юноши. – До последнего мы держали от нее это в тайне. Если получалось с ним связываться, то мы просто спрашивали про его здоровье, а он – как дела у семьи и любимой сестренки, которая пошла в третий класс.

«ЕСЛИ НЕ ОН, ТО КТО?»

Два месяца службы прошли спокойно. Анатолий и сослуживцы успешно охраняли блокпост и гуманитарку. Но 2 сентября, по одной из версий, бойцы попали под артобстрел. Мама младшего сержанта со слезами вспоминает его последнее сообщение.

Анатолия наградили орденом Мужества посмертно. Родители создали дома уголок с наградами сына в память о нем. Фото: СОЦСЕТИ

- В 05:21 он написал сестренке: «Даша, какая ты красавица!». Он ее очень любил, – рассказала мама Анатолия. – Я узнала об его командировке только в сентябре. Но сейчас, спустя время, я понимаю, что не стала бы его отговаривать. Это его решение. Если не он, если не другие наши ребята, то кто тогда?

Анатолия похоронили 9 сентября на Старо-Петергофском шоссе. Проститься с младшим сержантом пришло около сотни человек. По словам родителей, на поминках и похоронах они узнали о добрых поступках сына, о которых даже не догадывались.

- Толик был очень скромным. Сделал хорошее и молчит. То машину кому-то починит, то деньгами поможет знакомым. Из последнего – до командировки, еще во время службы в Каменке, он спас жизнь мужчине, которому на ж/д путях электричка отрубила руку. Он единственный, кто бросился вниз, сообщил машинисту о происшествии и оказал первую помощь, – рассказывает отец юноши. – После гибели сына нам пришло столько слов благодарностей за него, даже от незнакомых людей, которые помнят Толю как миротворца-волонтера под Харьковом.

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