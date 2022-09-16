Пальмовое масло, неприятный вкус. Какой спред и маргарин лучше не покупать

Производители спредов и маргаринов уже не первый год проваливают проверку на качество. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сливочное масло - привычный и очень любимый продукт для многих петербуржцев. Но цены на него сейчас такие высокие, что приходится выбирать альтернативу – спреды или маргарин. Обычно их используют для выпечки. Но есть ли в спредах и в маргарине хоть немного натурального?

Петербургская организация «Общественный контроль» проверяет маргарин и спред не первый год. В 2021 году половина испытуемых провалила экспертизу. На этот раз результаты еще печальнее. У специалистов возникли вопросы к составу девяти образцов из десяти.

ИЗ СЛИВОЧНОГО ТОЛЬКО НАЗВАНИЕ

Первое, на что специалисты обратили внимание, так это на упаковку. Ведь производители вводят покупателей за нос. На пачках пишут «Сливочное» или «Крестьянское», используя средний род, у потребителя возникает ассоциация со сливочным маслом. А ведь это обман.

Так, маргарин «Столовый» от «Нижегородского масложирового комбината» продается под брендом «Сливочник», размещенным на этикетке максимально крупным шрифтом на всю пачку. А в составе указаны только растительные, рафинированные дезодорированные масла и ни слова про сливочное масло. Да его и в составе нет. Этот же производитель выпускает спред «Крестьянский сливочник», используя ту же уловку. Но в данном случае, покупатель получит продукт без запаха и цвета. Так что специалисты рекомендуют не реагировать на маркетинговые ходы.

Результат проверки спреда и маргарина. Фото: "Общественный контроль"

НА ВКУС И ЦВЕТ МАСЛА НЕТ

Отсутствие вкуса - одна из проблем проверенных десяти образцов. Так в пачке маргарина торговой марки «Добавкин Воронежский со сливочным вкусом» была «обезличенная масса с недостаточно плотной консистенцией» с пустым вкусом и запахом. Год назад, кстати, было тоже самое.

Производитель ООО «7 Утра» на этикетке спреда растительно-жирового «Дивный край» не стал соблазнять покупателя сливочным вкусом, которого там не может быть по определению, а честно указал в составе пальмовое и пальмоядровое масла. Но на вид продукция была неаппетитной: специалисты лаборатории отметили наличие посторонних запахов и привкуса, а также неоднородный цвет на поверхности. Кроме этого спред «Дивный край» не соответствовал маркировке по массовой доле жира, которая составила 51,8% вместо 62%.

– Массовая доля жира в спреде может быть ниже нормы из-за избытка влаги. При этом на вкусовых качествах продукта это не отразится, – уточняют специалисты «Общественного контроля».

Без вкуса и запаха оказался и маргарин «Саратовский. Сливочный вкус и аромат» от «Русагро-Саратов», по этим показателям он не соответствовал ГОСТу. Посторонний аромат имел продукт «Щедрое лето», изготовленный ОАО «Жировой комбинат». При этом кило неаппетитного спреда стоит почти на 100 рублей дороже маргарина «Саратовский. Сливочный вкус и аромат»: 275 рублей против 178 руб.

Маргарин «Крестьянский сливочный» от «ХлебТорга» не соответствовал заявленной массовой доле жира: 27,2% вместо 30%, указанных на упаковке.

Сильно занизили массовую долю жира и у спреда «Крестьянский» от компании «Румянцев и К». На этикетке указали 72,5%, а по факту она оказалась 31,4%.

– Потребитель платит за 72,5%, а получает продукт жирностью в 2,3 раза ниже, чем указано. Это информационная фальсификация, - заявляет председатель организации «Общественный контроль Всеволод Вишневецкий.

Проверку по тем же показателям вкуса и запаха провалил спред торговой марки «Кремлевское».

После завершения проверки «Общественный контроль» пожаловался на производителей в Роспотребнадзор. Теперь им предстоит отчитываться перед госорганом.

Девять из десяти производителей провалили проверку.

КСТАТИ

А что тогда покупать?

Согласно протоколам испытаний, из десяти проверенных образцов маргарина и спреда только один соответствует стандартам качества. Это спред «Россиянка» от ООО «Русагро-Саратов». Год назад этот продукт тоже успешно прошел лабораторные испытания.

НА ЗАМЕТКУЮ

В спреде и маргарине, в отличие от сливочного масла, содержатся растительные жиры, в том числе пальмовое масло.

- При выборе спредов необходимо внимательно читать упаковку: чем подробнее расписан состав продукта, тем у потребителя есть больше шансов понять, что он покупает. Помните, что состав указывается в порядке убывания массовой доли ингредиентов, - напоминают в «Общественном контроле».

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Только три продукта из девяти, которые продавали в петербургских магазинах, соответствовали ГОСТУ (подробнее)