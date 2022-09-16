Требуют деньги за два месяца, грозят голодовкой: На «Адмиралтейских верфях» бастуют подрядчики

Наемники известного партнера верфей занимались надводным флотом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку на «Адмиралтейских верфях» – на одном из главных судостроительных предприятий Петербурга бастуют рабочие. Они жалуются на задержку зарплат.

«Деньги отдайте, которые нам положены! И мы сразу уйдем с этого завода. Мы сейчас вас закроем в этом кабинете и не выпустим, пока бабок не будет. Ворюги!» – кричат рабочие около кабинета начальства, щедро приправляя речь матом.

– Мы ежемесячно, в установленные коллективным договором сроки выплачиваем зарплату своим работникам в полном объеме, – заверили «Комсомолку» на «Адмиралтейских верфях». – Но на территории предприятия работают подрядные организации. Недопонимания возникли между руководством и работниками одной из них. На сегодня они урегулированы.

Сотрудники верфей рассказали «Комсомолке», что забастовку устроили рабочие субподрядчика. Около 100 человек заявили, что больше не собираются трудиться, пока с ними не рассчитаются за предыдущие два месяца. И пригрозили голодовкой.

– Бастовали наемники фирмы «ЭРА» – электромонтажники организаций, через которые руководство «ЭРЫ» осваивает деньги. Они работают на надводном флоте, – рассказывает сотрудник «Адмиралтейских верфей».

«ЭлектроРадиоАвтоматика» («ЭРА») – основной партнер судостроительных заводов Северо-Западного региона России. Он осуществляет электромонтажные и пуско-наладочные работы на судах. Трудятся специалисты «ЭРЫ» и на площадке «Адмиралтейских верфей».

Штатные сотрудники «ЭРЫ» получают зарплату вовремя в полном объеме и отмечают, что у них «все прекрасно». Но деньги, выплаченные верфями и «ЭРОЙ» субподрядчику, до самих трудяг не доходят. Почему, разберутся следователи.

КОМПЕТЕНТНО

Сергей МАКСИМЕНКО, председатель территориальной организации Межрегионального профсоюза работников судостроения, судоремонта и морской техники в Петербурге и Ленобласти:

– В профсоюзную организацию работники «ЭРЫ» с жалобами не обращались. По нашим данным, задолженность возникла на предприятии-подрядчике «ЭРЫ», где нет профсоюза и, соответственно, общественного контроля за соблюдением прав работников, – отметил Максименко.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

По словам сотрудников верфей, в цеха на судостроительных предприятиях часто привлекают подрядчиков с неквалифицированными рабочими.

– Деньги подрядчикам платят, а работа все равно ложится на работников завода, – говорит сотрудник верфей. – Цеха в результате недополучают заработанные деньги в полном объеме.