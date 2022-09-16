«Его сочинения зачитывали перед всеми»: Однокурсники Владимира Сунгоркина рассказали, каким он был студентом

Однокурсники Владимира Сунгоркина вспомнили его успехи в студенческие годы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Редакция «КП-Петербург» продолжает получать сотни слов соболезнований от читателей и знакомых Владимира Сунгоркина, скончавшегося во время экспедиции на Дальнем Востоке. В пятницу, 16 сентября, 68-летнего гендиректора и главного редактора «Комсомольской правды» похоронили в Москве. Все больше однокурсников Владимира Николаевича по Дальневосточному госуниверситету выходят на связь – и все как один сходятся во мнении, что смерть Сунгоркина стала настоящим ударом для российской журналистики.

А ведь когда-то друзья будущего руководителя самой крупной газеты и подумать не могли, что мальчик из глуши выбьется в лидеры мнений. Хотя в вузе его упорству не было границ.

Владимира Николаевича запомнили как застенчивого, но яркого студента. Фото: предоставлено "КП"

- Как-то раз Вовка сломал ногу. Так это ему не помешало прийти на костылях на вступительные экзамены в вуз! – вспоминает сокурсница Владимира Сунгоркина Татьяна.

Одногруппницы запомнили Владимира Николаевича застенчивым юношей, который не жалел времени на обучение премудростям профессии.

- Помню его нескладным. В основном, по общежитию - учились-то в разных группах, – рассказывает Людмила Тарасова. – В глаза не бросался. Взял эту жизнь в оборот другими качествами: верностью в дружбе, отзывчивостью, силой духа, жаждой открытий, широкими познаниями, щедростью души. И профессионализмом в главном деле всей жизни.

Одногруппница Елена Корякова вспоминает, что успехи Владимира Сунгоркина отмечали уже на первом курсе. Его сочинения по стилистике русского языка зачитывали вслух как пример очень грамотного человека. Но он никогда не зазнавался, а был наравне со всеми, поэтому все звали его просто – Володя.

В последние месяцы Владимир Николаевич готовил к выпуску книгу о землепроходце Владимире Арсеньеве. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Помню, на втором курсе в 1972 году к нам приехала делегация из «Комсомольской правды» для знакомства с будущими журналистами Дальнего Востока. Мы с восхищением и страхом смотрели на московских журналистов. Так же на своих будущих коллег смотрел и Вовка Сунгоркин. И никто не подозревал, что он станет ярчайшей звездой на журналистском небосклоне. Несколько лет назад он собрал нас, своих одногруппников, уже пенсионеров. Благодаря ему мы заново встретились через 40 лет, за что я ему очень благодарна. Очень тяжело, практически невозможно, говорить о нем в прошедшем времени. Прощай, Вовка! Мы всегда будем помнить тебя, самого скромного и самого талантливого из нашей группы студентов-журналистов, - написала Елена Корякова.

Добавим, вскоре под издательством «Комсомолки» выйдет книга к 150-летию географа Владимира Арсеньева, над которой работал Владимир Сунгоркин, в том числе отправляясь в экспедиции по местам землепроходца.

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