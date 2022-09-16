Будут повышать престиж профессии и завлекать соцпакетом: В комтрансе рассказали, как бороться с дефицитом водителей в Петербурге

Учитывая дефицит водителей автобусов, скоро за баранку придется садиться пассажирам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Государственные перевозчики в Петербурге остро нуждаются в сотрудниках. Более четырех тысяч человек не хватает в «Пассажиравтотрансе», «Горэлектротрансе» и городском метрополитене. Самая сложная ситуация у автобусной компании, где недобор составляет около двух тысяч сотрудников. Прежде всего нужны водители.

- Мы выполняем порученную нам работу по перевозке пассажиров, но недостаточный резерв водительского персонала не позволяет обеспечивать транспортное обслуживание на более высоком уровне, - рассказали «КП-Петербург» в «Пассажиравтотрансе». – Необходимо еще минимум 350 человек.

РАЗНЫЕ ПРИЧИНЫ ОДНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Как говорят сами водители, причина дефицита кадров – сложные условия труда и низкая зарплата. У частных перевозчиков она гораздо выше, поэтому при выборе компании водители охотнее идут в «Третий парк», «Вест-Сервис», «Домтрансавто» и «Такси». А в «Пассажиравтотрансе» называют другие причины.

- Водитель автобуса – это призвание. После многолетней работы сотрудники уходят из профессии, а на рынке труда Санкт-Петербурга отсутствуют хорошо подготовленные соискатели, - отмечают в «Пассажиравтотрансе». - В целом, профессия водителя и рабочие специальности привлекают молодых людей не так, как раньше, и они выбирают более высокооплачиваемую работу.

С этим мнением согласны и в комтрансе. Чиновники считают, что среди молодых специалистов нет престижа профессии.

В «Горэлектротрансе» также есть недобор персонала, но причины только вопросами зарплаты не исчерпываются. Учитывая масштабное обновление подвижного состава, не любого опытного вагоновожатого посадишь в кабину современного трамвая.

- На эту работу подойдет не каждый водитель, - отметили в комитете по транспорту. - На городские маршруты выходит новая техника, для управления которой требуются дополнительные навыки.

Сейчас в «Горэлектротрансе» в общей сложности не хватает 600 человек, среди которых более 400 – водители трамваев и троллейбусов.

Проблемы есть и в петербургском метрополитене. Там не хватает более тысячи человек, в том числе машинистов. Последние жалуются на низкие зарплаты и тяжелые условия труда. Руководство подземки считает, что необходимо активнее готовить кадры.

ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ВОДИТЕЛЕЙ

Сейчас государственные транспортные предприятия на своих учебных комбинатах стараются сами обучать персонал, привлекают молодое поколение, которое сменит уходящих на пенсию ветеранов отрасли.

- «Пассажиравтотранс» проводит обучение водителей автобусов с последующим трудоустройством в автобусные парки. Мы видим увеличение потока учащихся. Ведется параллельная подготовка сразу нескольких групп, - рассказали «Комсомолке» в комтрансе. - Аналогичная работа проводится в «Горэлектротрансе» и Петербургском метрополитене.

Потенциальных сотрудников активно ищут на различных площадках по трудоустройству и сайтах по поиску работы - вакансии есть везде. Дефицит кадров закрывают и за счет студентов профучилищ, которые остаются работать после прохождения практики.

Работников на транспортные предприятия завлекают «обширным» социальным пакетом и частичной компенсации аренды жилья для иногородних. В целом, проблему обещают решить.

ГОРОД БЕЗ ВОДИТЕЛЕЙ

При этом в будущем профессия водителя может стать отмирающей. На днях заместитель министра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов сообщил, что в Петербурге появится полигон для беспилотных трамваев. А в Москве такой транспорт в тестовом режиме планируют запустить уже в начале следующего года. Если беспилотный транспорт станет привычной реальностью, то вопрос с недостатком шоферов и вагоновожатых решится сам собой.