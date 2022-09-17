«Зарплату задерживают постоянно»: Рабочие рассказали, что стало точкой кипения для забастовок на «Адмиралтейских верфях»

На предприятии прошли забастовки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Рабочие, которые накануне бастовали из-за невыплаты зарплаты на «Адмиралтейских верфях», трудятся в компании «Промсудстрой». Однако аналогичные претензии есть и у сотрудников других подрядных организаций АО «ЭлектроРадиоАвтоматика» («ЭРА»).

- «Эра» - подрядчик. Она взяла заказ у «Адмиралтейских верфей» и выполняет его. Но, чтобы увеличить производственные мощности, она нанимает субподрядные организации. И вот там происходит полный бардак! – рассказал «КП-Петербург» один из рабочих.

По его словам, такие субподрядные организации, как «Промсудстрой», нанимают электромонтажников из других городов. Они приезжают в Петербург на вахту. Здесь им снимают жилье и выплачивают зарплату раз в два месяца. Без переработок они получают около 60 тысяч рублей, с переработками, премиями или посуточными – 70 тысяч, но и такую зарплату часто задерживают. И такая ситуация не только в «Промсудстрое».

Рабочие устроили забастовку Фото: скрин с видео

- Я знаю, что, например, в «Тавре» точно такие же задержки. Зарплату всем электромонтажникам выплатят, но когда – неизвестно, - добавляет рабочий. - Забастовка именно у «Промсудстроя» произошла потому, что на «Адмиралтейских верфях» они работают в большом количестве – около 100 человек. Сотрудники «Тавры» находятся на разных предприятиях, объединиться им сложнее.

Электромонтаж на предприятии не всегда идет. Нет смысла держать много людей в штате, поэтому их периодически нанимают. Однако работают все официально.

- Я предполагаю, что руководство субподрядчиков прокручивает деньги людей через свой бизнес. Это же беспроцентный кредит! Раньше мы писали уведомления о прекращении работ и не выходили. От «Эры» шло давление, и нам приходили деньги. Сейчас, видимо, люди уже очень разозлились, - отмечает сотрудник субподрядной организации.

Мужчина также рассказал, что работал на вахте во многих городах России. Ситуация с задержкой зарплат встречалась повсеместно. При этом приходится жить в не самых лучших хостелах.

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