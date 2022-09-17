Было-стало: Как восстановили разрушенный Мариуполь строители из Петербурга

В Мариуполе восстановили школы, детские сады и жилые дома строители из Петербурга / Фото: Смольный

17 сентября 2022 года Мариуполь отмечает День города. Последние три месяца строители из Санкт-Петербурга не покладая рук работают в Мариуполе, восстанавливая разрушенный город. За эти месяцы почти 2 тысячи человек, из которых 500 граждан России, работая круглосуточно, восстановили школы, детские сады, больницы и жилые дома.

- Петербуржцы и жители Мариуполя едины, мы вместе восстановлявшем город, который в наше время стал символом стойкости и мужества. Мы пообщались с жителями, со школьниками, сделали подарки городу-побратиму, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В день города в Мариуполе Беглов и глава Мариуполя Константин Иващенко открыли в городе конный памятник Александру Невскому. Монумент был освящен в Александро-Невской лавре. Также на основании монумента установлена копия конской подковы с памятника «Медный всадник».

В Мариуполе открыли памятник Александру Невскому / Фото: Смольный

Всего на данный момент в городе восстановили три детских сада и три школы. Так, школу № 65, в которую попадали снаряды, собрали заново за 40 дней. У детских учреждений оборудованы стадионы и игровые площадки. К 1 сентября в плановый срок также восстановлен волейбольный комплекс Мариупольского госуниверситета.

В городе уже работают три детских сада / Фото: Смольный

Всего в работе у строителей Петербурга сейчас 29 объектов. Специалисты восстанавливают взрослую и детскую поликлинику, онкологический корпус больницы и детское хирургическое отделение.

Открылись школы, дети пошли учиться / Фото: Смольный

- До начала холодов будет восстановлен сквер у Донецкого академического русского театра драмы. В планах – работы Парке культуры и отдыха «Городской сад» и Парке имени 50-летия Победы, - отметил Беглов.

Строители активно восстанавливают дома / Фото: Смольный

Специалисты из Петербурга подготовили план восстановления Мариуполя, рассчитанный на ближайшие три года.