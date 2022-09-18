Есть идея, но нет ИКЕА: Как работают и где продают свою мебель российские фабрики, производившие продукцию для шведского гиганта

Икея ушла, но продукция осталась Фото: Олег ЗОЛОТО

Шведская любимица россиян ИКЕА уже три месяца как объявила об окончательном уходе из страны. Поклонники давно раскупили последние полотенца и подушки на онлайн-распродаже. Но остался вопрос: ИКЕА, уходя по-шведски, все забрала с собой? Чтобы это узнать, «КП-Петербург» связалась с российскими предприятиями, которые делали товары для шведского магазина в России, и узнала, что теперь будет с фирменной продукцией.

ДОЛГИЕ ОТНОШЕНИЯ

Российские фабрики, которые сотрудничали с ИКЕА, признаются, что хоть и работали с ИКЕА более 10 лет, на одной шведке свет клином не сошелся. Так, например, компания «Шуйские ситцы» шила знаменитые комплекты постельного белья и простыни Dvala для них 17 лет. Объемы поставок с годами росли, но даже после ухода иностранцев из России дела на предприятии хуже не стали.

- Сокращения объемов производства, персонала и заработной платы не случилось, - заверили «КП-Петербург» в компании. - Даже во время пандемии мы сохранили объемы производства, людей не увольняли, зарплату выплачивали в полном объеме и с повышением. В ассортименте компании - сотни наименований тканей и швейных изделий, собственные коллекции постельного белья.

Свою продукции фирмы продолжают рекламировать с акулой Фото: «Шуйские ситцы»

Расставшись с ИКЕА, «Шуйские ситцы» запустили новую коллекцию постельного белья, которая оказалась похоже на икеевскую не только качеством и расцветкой, но и упаковкой и оберткой. Компания не скрывает своей связи с ИКЕА и активно привлекает покупателей на эту удочку. В своих Интернет-магазинах она даже публикует фотографии с постельным бельем и знаменитой акулой Блохэй. Покупатели более чем довольны.

- Обожала икеевское белье, в общем-то, это оно и есть! Супер-качество!», «Топовое белье, как в ИКЕА! Производитель тот же, качество - огонь, - гласят отзывы.

Также хорошо идут дела и у подмосковного «Мех Оретекс», который более 20 лет шил для ИКЕА те самые мохнатые тапочки Fegen. За эти годы фирма передала в продажу более 20 миллионов пар обуви. Шведка ушла, но у «Меха» остались партнеры в Канаде, Северной Америке, Европе, а также появились планы сотрудничать с ретейлерами из крупных российских городов. На заработок и число работников это никак не повлияло.

- Мы не планируем сокращать производство, а уверенно растем. Шьем из своего меха, который производим из шерсти, вискозы, полиэфирных волокон. Основной оборот - оптовая продажа искусственного меха, мы продаем более 300 артикулов, - рассказали в компании.

Те самые тапки продавать перестали из-за действующего контракта с ИКЕА, но фабрика начала шить похожую обувь, которую теперь охотно разбирают в Интернет-магазинах.

СЕРВИС, ПРОЩАЙ!

Не стали хуже продажи и у новосибирской группы компании «Аскона» - она снабжала ИКЕЮ матрасами, подушками и защитными чехлами с 2003 года. Вся продукция, отметили в «Асконе», изготавливалась по технологическим картам ИКЕА. После ее ухода компания переориентировала 30 процентов от задействованных под сотрудничество мощностей и пустила силы на выпуск продукции для оптовиков и дистрибьюторов. До конца года эти мощности переведут на 75 процентов.

Теперь тапки продают в Интернете Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы также запустили новую линейку специально под продажи на популярных маркетплейсах и будем значительно усиливать и развивать этот канал продаж. У бренда «Аскона» в основном ассортименте линейки товаров тот же ценовой сегмент, что и у ИКЕА, есть товары аналогичного качества, - сообщили в компании.

Качество, может, и осталось тем же, а вот заботливого отношения к себе покупатели все-таки лишились. В отзывах на продукцию «Асконы» сейчас много недовольства: то матрас доставят не тот, то обещанную обратную связь дают со скрипом.

- Гарантию раньше потребителю предлагала ИКЕА. Она забирала твой матрас и отчитывала «Аскону» за возврат, а та отвертеться уже не могла. При ИКЕА условия тестирования и возврата были жесточайшими, - рассказали бывшие работники.

Нижегородская «Ластра» сколачивала специально для ИКЕА сотню наименований мебели, включая кухонные шкафы, столешницы, стеллажи. Уход шведки обернулся для фабрики поиском новых партнеров и стимулом к усердной работе.

- Мы зависели от заказов ИКЕА на 100 процентов, но несколько лет назад начали уделять внимание продажам через маркетплейсы. На них приходится примерно 5-7 процентов общей выручки. Будем развивать это направление дальше, так как оно хорошо помогает диверсифицировать рынок сбыта, - рассказал «КП» гендиректор предприятия Михаил Куликов. - Из-за ухода ИКЕА мы потеряли 50 процентов выручки. Часть потерянного объема заполнили, но за счет увеличенной ранее производственной мощности можем производить в два раза больше, чем раньше.

Теперь за мебелью стоит идти в Интернет Фото: Олег ЗОЛОТО

Узнаваемые шкафы и стеллажи ИКЕА в продаже все еще есть - некоторые комплектующие изменились, а вот общий дизайн остался прежним. Цены слегка подросли, но «Ластра» уверяет, что это только из-за подорожания комплектующих и общероссийских ценовых всплесков. А что по качеству? Отзывы на продукцию бросаются из плюса в минус.

- К сожалению, не уделяют должного внимания упаковке и товар приходит со сколами. В ИКЕА, конечно, лучше все было упаковано, сколько заказывали, такие сколы не встречали, - пишут одни.

- Очень качественное подстолье. Все в комплекте, муж собрал легко и остался доволен, - парируют другие.

Ужать производственные мощности кому-то все же пришлось. На 15 процентов сократила штат ГК «Рунко» из Ленобласти, которая подготавливала для ИКЕА лес, шпон и мебельные заготовки. Со шведкой она работала давно: дерево поставляли сразу в новгородский, тихвинский, приозерский, вятский, польский, прибалтийский и китайский заводы и филиалы ИКЕА.

Стулья не отличаются от икеевских Фото: «Рунко»

- Сегодня мы совместно с бывшими производителями мебели ИКЕА изготавливаем кровати, столы и стулья из березы и начинаем продажу этой мебели через собственный Интернет-магазин, - рассказал совладелец ГК «Рунко» Александр Ошкаев. - Пока мы не можем реализовать свою продукцию в прежних объемах после ухода ИКЕА. Перестройка рынков сбыта - процесс не быстрый.

Наибольшую популярность в Интернете пока снискали стулья «Рунко». Они совершенно не похожи на икеевские, но их хвалят за хорошее исполнение и удобство.

КОМПЕТЕНТНО

Артем ГОЛУБЕВ, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук:

- На мой взгляд, не все бывшие поставщики ИКЕА выживут. Потеря крупнейшего заказчика - всегда большая проблема для компаний. Выжившим будет удобно в будущем, потому что зависимость от кого-то не всегда хороша. Кто выживет, будет зависеть от нашей экономики: либо после окончания СВО мы возобновим отношения с зарубежными партнерами, либо компании найдут некую нишу на уровне ниже средней цены, дешевле ИКЕА. Поклонники ИКЕА в таком случае посмотрят и на их продукцию. Главное - продержаться два-три года, в ближайшее время вряд ли будет рост экономики, для этого нет условий.

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