От рук фашистов умерли 500 тысяч человек: Новые доказательства геноцида советского народа в годы блокады Ленинграда

На суде о геноциде советского народа во время блокады Ленинграда представили доказательства уничтожения полумиллиона человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В суде Ленинградской области 19 сентября 2022 года прошло первое заседание по делу о признании геноцидом блокаду Ленинграда. По оценкам историков, за годы оккупации фашисты и их союзники уничтожили не менее полумиллиона жителей и военнопленных на территории региона. Доказательства и свидетельства массовых убийств людей были представлены на заседании. Об этом рассказали в администрации области.

- На территории Ленинградской области от рук фашистов и их пособников погибло около 450 тысяч ни в чем неповинных советских людей. В том числе и военнопленных. Убийства мирных жителей, убийства душевнобольных, использование детей в качестве доноров для переливания крови - ни одно из этих страшных событий не должно быть забыто, похоронено где-то в недрах исторических архивов, - подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

На заседании были представлены многочисленные свидетельства массового уничтожения советских граждан нацистами. В том числе, документы, подтверждающие участие в геноциде союзников Германии — финнов, испанцев, коллаборационистов из Эстонии, Латвии, Литвы, добровольцев из Норвегии, Бельгии, Нидерландов и других стран.

Депутат Госдумы Ольга Занко отметила, что суды нужны не только для истории, но и понимания того, что происходит сейчас.

- Нынешние неонацисты должны знать, что у их преступлений нет срока давности. И они не останутся безнаказанными, - подчеркнула парламентарий.

Напомним, что аналогичные заседания проходят и в суде Петербурга. В ближайшее время будут рассмотрены засекреченные документы.

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