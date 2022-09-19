Летчик с 30-летним опытом работы неожиданно умер во время рейса из Новокузнецка в Петербург. Фото: СОЦСЕТИ

- Он был одним из лучших пилотов. Я сама была в авиации, работала стюардессой и видела, как он мастерски управляет самолетом в сложных условиях, - говорит сквозь слезы Ольга, жена погибшего летчика Александра Киреева.

Командир «Боинга» неожиданно скончался прямо во время полета из Новокузнецка в Петербург вечером в воскресенье, 18 сентября. Управление воздушным судном взял на себя второй пилот, пока остальные коллеги пытались вернуть Александра к жизни. Жена летчика рассказала «КП-Петербург» подробности рокового полета.

По словам супруги, Александр в небе с 22 лет. Фото: СОЦСЕТИ

- Саше резко стало плохо. Он обессилел, отпустил штурвал, хотя старался держаться до последнего. У всех вокруг шок, скорую помощь ведь не вызвать. Очень страшно. Пока второй пилот управлял самолетом, третий человек в кабине, еще один командир, попытался откачать Сашу. Вместе с бортпроводниками они делали массаж сердца. Но в какой-то момент увидели, что он побелел и умер. В аэропорту Омска неотложка старалась что-то сделать, но было уже поздно, - плачет Ольга.

По словам женщины, перед полетом ничто не предвещало беды. Александр ни на что не жаловался. Более того, он успешно прошел медкомиссию.

- Неделю назад муж был у врачей. Медкомиссию пилотам проводят раз в год. Там, поверьте, серьезно исследуют возможности организма. Велосипеды крутят с маской, ЭКГ делают, еще что-то. Саша прошел комиссию неделю назад, и все было хорошо. Никаких нареканий, жалоб, - вздыхает супруга Александра.

Александру доверяли самые сложные рейсы, в том числе через горную местность. Фото: СОЦСЕТИ

Как утверждает Ольга, сам рейс из Новокузнецка в Петербург был несложный, без труднопроходимых участков. Волноваться не за что. Супруга вторые сутки гадает, что именно произошло с мужем.

- Слышала, что есть версия про оторванный тромб. Но пока нет судмедэкспертизы. Ждем, что скажут следователи. Я очень надеюсь, что Саше не было больно, - говорит Ольга.

Сейчас супруга пытается забрать тело мужа из Омска. Александра похоронят 21 сентября в Петербурге, где семья жила последние годы. На прощании ожидается много коллег.

- Саша был почти 30 лет в авиации. Несколько сотен полетов, множество наград на соревнованиях. Это был классный пилот, прекрасный, жизнерадостный человек. И ушел он как настоящий летчик – за штурвалом. Для всех нас это трагедия, - сказал «КП-Петербург» одноклассник и коллега Александра Виталий Пешнин.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным, друзьям и коллегам Александра Киреева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Умер командир пассажирского самолета, летевшего из Новокузнецка в Петербург

Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, но спасти летчика не удалось (подробности)