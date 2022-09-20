Непорочное зачатие: Самка крокодила забеременела 28 яйцами без самца в Ленинградской области

Крокодил забеременел тремя десятками яиц без самца в Ленобласти / Фото: Администрация ЛО

В Ленинградской области ветеринары приняли необычную пациентку в положении. На прием в государственную ветеринарную клинику Волховского района приехала трехлетняя самка крокодила. Живот молодой дамы сильно раздуло. Оно и неудивительно, ведь в нем рептилия вынашивает почти три десятка яиц. Об этом 20 сентября 2022 года рассказали в администрации Ленинградской области.

Красавице-крокодилихе три года / Фото: Администрация ЛО

- Яйца в Ленобласти откладывают не только курицы, но и крокодилы. В госветклинику Волховского района обратилась зубастая пациентка, которая готовится стать мамой, - рассказали в администрации.

Казалось бы, настоящая сенсация. Неужели у крокодилов бывает непорочное зачатие. Ведь с семье, где проживает крокодилиха, она единственная в своем роде. И Ленинградская область вот-вот пополнится 25-28 маленькими рептилиями. На этот вопрос "Комсомолке" ответила пресс-секретарь комитета по сельскому хозяйству области Светлана Буренина.

В кладке почти три десятка яиц / Фото: Администрация ЛО

- Нет, никакого непорочного зачатия, - посмеялась Светлана. - Она (крокодил, прим.ред.) живет одна, с крокодилами не встречается.

Буренина объяснила, что все особи женского пола, вне зависимости от вида, выделяют яйцеклетки. Точно также, как курицы несутся, даже если рядом нет петуха.

- Это называется кладка. Хозяева обратили внимание, что их любимица вот-вот готовится ее сделать и приехали в ветклинику, чтобы посмотреть, когда будет кладка и заодно проверить здоровье крокодила.

Ветеринары сделали ей рентген / Фото: Администрация ЛО

Ветеринары сделали пациентке рентген и заверили хозяев, что все в порядке — скоро она может готовиться делать кладку.

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