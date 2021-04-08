Бэби-бум в Ленинградском зоопарке: Мамами стали кенгуру, капибар, мар и даже овечка

В Ленинградском зоопарке произошел беби-бум / Фото: Ленинградский зоопарк

В Ленинградском зоопарке случился настоящий бэби-бум. Сразу в четырех семьях животных появились малыши: кенгуру, капибар, валлийских овец и патагонских мар. Кто-то родился еще зимой, а некоторые совсем недавно. Но только в начале апреля зверята начали отходить от мам и изучать окружающий мир. Теперь их могут увидеть и посетители зоопарка Санкт-Петербурга.

Сразу две самки кенгуру стали мамами / Фото: Ленинградский зоопарк

- Детеныши кенгуру выглянули из сумки, - рассказали работники зоопарка 8 апреля 2021 года. - В этом году у нас сразу две самки стали мамами.

Один малыш уже выбрался из сумки, а второй еще подрастает / Фото: Ленинградский зоопарк

Хлоя уже не первый раз стала мамой. Ее малыш родился в октябре-ноябре 2020 года и уже выбрался из сумки и вовсю скачет вокруг родителей. А красавица Деметра родила впервые - в январе этого года. Ее детеныш пока еще даже не покрылся шерстью и прячется в мамином кармашке, где потеплее.

Валлийский барашек родился под Новый год / Фото: Ленинградский зоопарк

7 апреля стало известно, что 26 декабря, прямо как новогоднее чудо, в семье валлийских овец появился маленький барашек. Малыш очаровывает с первого взгляда своей черной мордашкой и игривыми кудряшками. Долгое время он жил во внутренних помещениях зоопарка с мамой Бусинкой. Несколько дней назад он совсем окреп и подрос и решил выйти, чтобы пообщаться с остальными членами семьи. Сейчас он еще совсем кроха, но в будущем превратится в большого 100-килограммового барана с роскошными локонами.

Пока он еще малыш, но вскоре вырастет в взрослого барана в 100 килограммов / Фото: Ленинградский зоопарк

Двое малышей появились 25 февраля у патагонских мар - это братик братик и сестричка.

Девочка патагонской мары очень привязалась к сотрудникам зоопарка / Фото: Ленинградский зоопарк

- К сожалению, мама стала кормить только одного детеныша. Новорожденную самочку пришлось забрать из группы: сотрудники ветеринарного отдела выкормили ее самостоятельно. Сейчас малышка чувствует себя хорошо, она воспринимает работников зоопарка как свою семью и охотно бежит к людям,- рассказали в зоопарке.

А ее братик пока пьем молочко у мамы / Фото: Ленинградский зоопарк

А вот мальчишка часто бегает по вольеру за мамой и папой, как настоящий "хвостик", которых у мар практически нет. Пока еще он пьет молоко, но постепенно переходит на твердую пищу. Особенно любит кашу.

Самый младший в зоопарке сейчас детеныш капибары / Фото: Ленинградский зоопарк

Самый младший обитатель зоопарка родился совсем недавно - 15 марта. Это детеныш капибары. Пока еще он сильно привязан к родителям: маме Кайсе и папе Ермаку. Но по виду уже вполне самостоятельный, так как с интересом изучает свой дом и кушает "взрослую" еду.

Но чувствует себя взрослым и есть еду, как мама и папа / Фото: Ленинградский зоопарк

Пока определить пол новорожденного сложно, для этого нужно подождать, пока он еще немного подрастёт.

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