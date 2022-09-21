Кого призовут во время мобилизации в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию с 21 сентября 2022 года. Министр обороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать на службу 300 тысяч резервистов. О том, как будет проходить мобилизация в Петербурге, "КП" рассказал военный юрист.

- Мобилизация в Санкт-Петербурге будет проходить, как и везде. Все прозрачно, людей будут отбирать по состоянию здоровья, тех, кто в запасе, тех, у кого есть военно-учетная специальность, по которой они проходили службу: радист, танкист, артиллерист и так далее. Это сухопутные части, ВДВ, морская пехота. Все, кто проходил срочную службу, они все в запасе, в запасе есть и офицеры, сержанты, - рассказал "КП-Петербург" эксперт.

Сергей Шойгу заявил, что при мобилизации будут обращать внимание на тех, у кого есть боевой опыт.

- Боевой опыт - это Афганистан, две чеченские кампании, Сирия, - пояснил эксперт. - Это те, кто был в боевых действиях, грубо говоря, кто имеет статус ветерана боевых действий. Но первоочередников тут нет. У военкоматов есть личные дела людей. Мобилизуют тех, кто подходят под требования.

Повестки, по словам эксперта, должны приносить домой.

Если человек живет в другом регионе, его могут найти с помощью органов внутренних дел. Вернуть тех, кто уехал из страны - сложно. Практически невозможно, - уточнил эксперт. - Запрещено ли покидать пределы России всем мужчинам, как на Украине, пока неизвестно. Повестки могут отправлять уже с сегодняшнего дня - с 21 сентября.

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