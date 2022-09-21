Церемония прощания с режиссером Игорем Масленниковым прошла в Петербурге

В Петербурге прощаются с режиссером Игорем Масленниковым. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Траурная церемония прощания с режиссером Игорем Масленниковым прошла 21 сентября 2022 года на киностудии «Ленфильм». Гроб с телом покойного автора фильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» выставили в Первом павильоне. Именно здесь были сняты многие фильмы режиссера.

- Сюда пришли родные, близкие, коллеги режиссера. Простые петербуржцы. Приехал и губернатор города, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

По окончании прощания, гроб с телом покойного отвезли на Северное кладбище Петербурга в Парголово. Здесь Игорь Масленников будет похоронен.

Проститься с режиссером приехал губернатор Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что создатель множества известных кинокартин, в том числе трилогии «Зимняя вишня», умер 17 сентября в возрасте 90 лет. Причиной смерти стал возраст и обще состояние здоровья режиссера.

СПРАВКА «КП»

Игорь Масленников родился в Нижнем Новгороде в 1931 году. В 50-х годах переехал в Ленинграде, где окончил журналистский факультет Ленинградского госуниверситета (ныне - СПбГУ), после этого были высшие курсы кинорежиссеров на киностудии «Ленфильме», где Игорь Масленников остался работать. Здесь были снят и его дебютный фильм «Личная жизнь Кузяева Валентина» и другие картины, принесшие режиссеру известность.

Кроме съемок, Масленников был кинопродюсером и преподавал в петербургском институте кино и телевидения.

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