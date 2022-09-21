В Петербурге пройдет Форум малых музеев

Музей истории молодежных организаций. Фото: vk.com/forummuzeev

C 1 по 10 октября в Петербурге в двенадцатый раз пройдет Форум малых музеев. Помимо крупных музеев в нашем городе и его окрестностях существует огромное количество менее известных музейных площадок, к которым фестиваль призван привлечь внимание. Среди них производственные и ведомственные музеи, экспозиции образовательных учреждений и даже церковных приходов.

XII Форум малых музеев в этом году объединит более 80 учреждений. Участники подготовили свои экскурсии и проекты, следуя заявленным общим темам. В этом году их две - 350-летие Петра I и 100-летие образования СССР.

Расписание можно посмотреть здесь.

Организатор форума — «Мемориальный музей «Разночинный Петербург».